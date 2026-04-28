Золотой рассвет: "вечный металл" снова диктует миру правила

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В последние годы золото триумфально вернулось на радары мировых инвесторов, вытесняя из инфополя разговоры о "цифровом золоте" — биткоине. Пока криптоактивы ищут свое место, металл с 5000-летней историей вновь становится главным мерилом стоимости в условиях глобальной нестабильности
🏛️ От Бреттон-Вуда до реальности 2026 года
Мы до сих пор живем в тени мирового порядка, созданного в 1944 году. Тогда доллар стал основной резервной валютой, а его стоимость была жестко привязана к золоту — $35 за тройскую унцию
Но что, если бы мы решили заключить такое соглашение сегодня? 🧐
Давайте сравним базовые параметры экономики США тогда и сейчас:
Таблица 1. Базовые параметры экономики США: 1945 vs 2026
Наименование параметра
1945 год
2026 год
Золотой запас США, тонн
21 000
8 130
Стоимость унции, долл.
35
4 800 (текущая)
Стоимость золотого запаса США, долл.
~23,6 млрд
~1,25 трлн
Денежная масса США (М2), долл.
180 млрд
22,67 трлн
Обеспеченность золотом М2
13,13%
5,54%
Госдолг США, долл.
251,4 млрд
39 трлн
Обеспеченность золотом госдолга
9,40%
3,22%
Обеспеченность Общей Ликвидности (М2+долг)
5,48%
2,03%
Если пересчитать стоимость золота, исходя из современных объемов ликвидности и госдолга, чтобы достичь паритета времен Бреттон-Вудса, цифры выглядят фантастически:
Таблица 2. Расчетная стоимость золота исходя из эквивалентов
Параметр пересчета
Расчетная цена, долл./унция
Из эквивалента соотношения М2
11 384,77
Из соотношения с Госдолгом
14 024,78
Из соотношения с Общей ликвидностью
12 923,25
Среднее значение
12 777,60
Видеть золото дороже $10 000 — это не фантастика, а математическое соответствие параметрам системы, которая уже существовала в прошлом.
🌍 Центробанки: смена фаворита
Последние пять лет мы наблюдаем масштабную дедолларизацию. Центробанки (особенно Китай с 2018 года) планомерно заменяют облигации США в своих резервах на золото. Объем золота на балансах ЦБ уже превысил объем гособлигаций США
Однако в начале 2026 года тренд взял паузу. Из-за кризиса в Ормузском заливе и войны США с Ираном странам потребовалась ликвидность для оплаты подорожавших ресурсов и защиты курсов национальных валют. Это привело к временным продажам золота из резервов (включая ЦБ РФ и Турцию)
📊 Рыночная динамика и прогнозы гигантов
Сегодня золото находится в фазе консолидации в широком диапазоне 4200–5600 за унцию. На фоне взлета нефти до $120 часть спекулятивного капитала перетекла в "черное золото", что подтверждается оттоком из золотых ETF.
Тем не менее, ведущие инвестбанки сохраняют оптимизм:
Прогноз Goldman Sachs на конец 2026 года:
Базовый сценарий ($5400): Покупки ЦБ и снижение ставок ФРС.
Бычий сценарий ($5700 – $6100): Ускоренная дедолларизация и геополитический хаос.
Медвежий сценарий ($3800): Эскалация энергокризиса и жесткая политика ФРС.
Прогноз Deutsche Bank еще более амбициозен: базовый уровень на 2026 год составляет $6000, альтернативный(бычий)— $6900. 🚀
🇷🇺 Российский рынок: "Полюс", налоги и риски
На отечественном рынке ситуация сложнее. Акции золотодобытчиков ("Полюс", ЮГК, "Селигдар") пока не в полной мере отыграли рост металла. Инвесторов пугают:
Обсуждение дополнительных налогов для сектора.
Укрепление рубля, негативно влияющее на выручку.
Риски коррекции базового актива.
Однако при средней цене золота в $4000 по итогам 2026 года (даже по "медвежьим" прогнозам), финансовые показатели компаний и потенциальные дивиденды могут стать мощным импульсом для роста, который рынок еще не заложил в цены. 💎
🔮 Вердикт
Мы входим в новый 5-10 летний сырьевой цикл. Он начался с золота и постепенно охватит все товары. Инвестиции в драгметаллы остаются разумным фундаментом для сохранения капитала в эпоху формирования новой экономической системы.
Автор - Дмитрий Сачин, советник генерального директора "АВИ Кэпитал"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.