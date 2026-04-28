Золотой рассвет: "вечный металл" снова диктует миру правила

В последние годы золото триумфально вернулось на радары мировых инвесторов, вытесняя из инфополя разговоры о "цифровом золоте" — биткоине. Пока криптоактивы...

2026-04-28T05:05+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В последние годы золото триумфально вернулось на радары мировых инвесторов, вытесняя из инфополя разговоры о "цифровом золоте" — биткоине. Пока криптоактивы ищут свое место, металл с 5000-летней историей вновь становится главным мерилом стоимости в условиях глобальной нестабильности🏛️ От Бреттон-Вуда до реальности 2026 годаМы до сих пор живем в тени мирового порядка, созданного в 1944 году. Тогда доллар стал основной резервной валютой, а его стоимость была жестко привязана к золоту — $35 за тройскую унциюНо что, если бы мы решили заключить такое соглашение сегодня? 🧐Давайте сравним базовые параметры экономики США тогда и сейчас:Если пересчитать стоимость золота, исходя из современных объемов ликвидности и госдолга, чтобы достичь паритета времен Бреттон-Вудса, цифры выглядят фантастически:Видеть золото дороже $10 000 — это не фантастика, а математическое соответствие параметрам системы, которая уже существовала в прошлом.🌍 Центробанки: смена фаворитаПоследние пять лет мы наблюдаем масштабную дедолларизацию. Центробанки (особенно Китай с 2018 года) планомерно заменяют облигации США в своих резервах на золото. Объем золота на балансах ЦБ уже превысил объем гособлигаций СШАОднако в начале 2026 года тренд взял паузу. Из-за кризиса в Ормузском заливе и войны США с Ираном странам потребовалась ликвидность для оплаты подорожавших ресурсов и защиты курсов национальных валют. Это привело к временным продажам золота из резервов (включая ЦБ РФ и Турцию)📊 Рыночная динамика и прогнозы гигантовСегодня золото находится в фазе консолидации в широком диапазоне 4200–5600 за унцию. На фоне взлета нефти до $120 часть спекулятивного капитала перетекла в "черное золото", что подтверждается оттоком из золотых ETF.Тем не менее, ведущие инвестбанки сохраняют оптимизм:Прогноз Goldman Sachs на конец 2026 года:Прогноз Deutsche Bank еще более амбициозен: базовый уровень на 2026 год составляет $6000, альтернативный(бычий)— $6900. 🚀🇷🇺 Российский рынок: "Полюс", налоги и рискиНа отечественном рынке ситуация сложнее. Акции золотодобытчиков ("Полюс", ЮГК, "Селигдар") пока не в полной мере отыграли рост металла. Инвесторов пугают:Однако при средней цене золота в $4000 по итогам 2026 года (даже по "медвежьим" прогнозам), финансовые показатели компаний и потенциальные дивиденды могут стать мощным импульсом для роста, который рынок еще не заложил в цены. 💎🔮 ВердиктМы входим в новый 5-10 летний сырьевой цикл. Он начался с золота и постепенно охватит все товары. Инвестиции в драгметаллы остаются разумным фундаментом для сохранения капитала в эпоху формирования новой экономической системы.Автор - Дмитрий Сачин, советник генерального директора "АВИ Кэпитал"

Дмитрий Сачин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865806727_0:40:313:353_100x100_80_0_0_8326d14fd24d108248f5c37220e01d00.jpg

китай, сша, deutsche bank, goldman sachs, югк, иран, золото, мнения аналитиков