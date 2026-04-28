Биржевая цена на золото опустилась ниже 4600 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на золото снижается во вторник днем, опускаясь ниже отметки в 4600 долларов за тройскую унцию впервые с 3 апреля, следует из данных торгов. | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T15:09+0300

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается во вторник днем, опускаясь ниже отметки в 4600 долларов за тройскую унцию впервые с 3 апреля, следует из данных торгов. По состоянию на 14.36 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 102,19 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,18%, - до 4591,51 доллара за тройскую унцию, показатель находится ниже уровня в 4600 долларов впервые с 3 апреля. Майский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex в то же время дешевел на 3,85% относительно предыдущего закрытия - до 72,138 доллара за унцию.

https://1prime.ru/20260423/zoloto-869325755.html

