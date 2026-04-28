Всемирный банк повысил прогноз по ценам на золото в 2026 году - 28.04.2026, ПРАЙМ
Всемирный банк повысил прогноз по ценам на золото в 2026 году
2026-04-28T17:21+0300
17:21 28.04.2026
 
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил ожидания по средним ценам на золото в текущем году - до 4700 долларов за тройскую унцию, следует из доклада организации.
В октябре прошлого года Всемирный банк прогнозировал стоимость драгоценного металла в 2026 году на уровне 3575 долларов.
На следующий год ожидания также были повышены - до 4300 долларов за унцию с 3375 долларов ранее.
Организация также повысила ожидания и по другим драгоценным металлам на 2026 год. Так, цена на серебро прогнозируется на уровне 70 долларов за тройскую унцию против 41 доллара в октябре 2025 года. А платина ожидается на уровне 1950 долларов за унцию против 1275 долларов ранее.
На будущий год прогноз по серебру был повышен до 65 долларов за тройскую унцию с 37 долларов. Ожидания по ценам на платину на 2027 год составляют теперь 1700 долларов за унцию вместо 1300 долларов в октябре.
"В начале 2026 года цены на золото, платину и серебро продолжили стремительный рост, который пошел на спад по мере эскалации конфликта (на Ближнем Востоке - ред.). Эта нетипичная динамика - стоимость драгоценных металлов часто растет на фоне обострения геополитической напряженности - вероятно, отражает частичное ослабление спекулятивного ажиотажа, охватившего рынки... в последние месяцы", - говорится в докладе.
