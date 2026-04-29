Apple расширит функции искусственного интеллекта для камеры

2026-04-29T22:54+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Компания Apple в новой версии iOS 27 планирует расширить функции искусственного интеллекта для камеры - так, по фото можно будет автоматически добавлять номера телефонов в контакты или сканировать этикетки на продуктах и считать их пищевую ценность, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Во-первых, как пишет агентство, функция "Визуального интеллекта" теперь будет вызываться как с помощью кнопки на корпусе смартфона, так и непосредственно в приложении камеры. "Это сделает функцию более заметной в интерфейсе iPhone", - пишет Блумберг. Как отмечает агентство, режим "Визуального интеллекта" сохранит все старые возможности, такие как обратный поиск изображений в Google, определение растений и животных и использование чат-бота ChatGPT для уточнения информации по фото. Кроме того, по данным Блумберга, появится и ряд новых функций, таких как "возможность сканировать этикетки с питательными веществами на упаковках продуктов, чтобы записывать информацию о рационе питания" и "возможность записывать и добавлять контактные данные непосредственно из того, что видит камера". Блумберг пишет, что Apple планирует представить iOS 27 и другие обновления для операционных систем на Всемирной конференции разработчиков в июне, а затем выпустить их для пользователей осенью. Компания не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

