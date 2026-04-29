В России почти половина производителей чипсов вышла из теневого оборота - 29.04.2026, ПРАЙМ
В России почти половина производителей чипсов вышла из теневого оборота
20:40 29.04.2026
 
В России почти половина производителей чипсов вышла из теневого оборота

ЦРПТ: почти половина производителей чипсов и сухариков вышли из теневого оборота

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Почти половина производителей чипсов, сухариков и прочей снековой продукции вышли из теневого оборота благодаря введению обязательной маркировки "Честный знак" - за год к системе подключились ранее не известные 117 компаний, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).
"1 мая 2025 года в России стартовала обязательная маркировка снековой продукции. В эту категорию входят чипсы, сухарики, гренки, кукурузные палочки, готовый попкорн, хлебцы... По состоянию на апрель 2026 года в системе работают 304 производителя. За год к ней дополнительно подключились 117 компаний, о которых ранее не было известно в официальной статистике... Таким образом, за год удалось "обелить" 49% изначальной целевой базы", - говорится в сообщении.
Там отметили, что легализация рынка происходит в первую очередь за счет небольших локальных производителей, которые составляют основу отрасли. Среди всех производителей и импортеров, работающих в системе, доля малого и среднего бизнеса достигает 80%.
В ЦРПТ добавили, что плавный переход к новым требованиям обеспечил бесплатный эксперимент по маркировке снеков, в котором участники протестировали оборудование и отработали процессы с техподдержкой оператора.
"Мы без затрат подобрали оборудование под термопечать... Все отрепетировали, обучили своих сотрудников, никого дополнительно не нанимали. А в следующем году, когда наши хлебцы пойдут на кассу через разрешительный режим, покупатель никогда не купит просрочку или немаркированный товар", - прокомментировала участие в эксперименте Марина Исхак, руководитель центра сертификации и аудита "Хлебпром".
