В России почти половина производителей чипсов вышла из теневого оборота

2026-04-29T20:40+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Почти половина производителей чипсов, сухариков и прочей снековой продукции вышли из теневого оборота благодаря введению обязательной маркировки "Честный знак" - за год к системе подключились ранее не известные 117 компаний, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки). "1 мая 2025 года в России стартовала обязательная маркировка снековой продукции. В эту категорию входят чипсы, сухарики, гренки, кукурузные палочки, готовый попкорн, хлебцы... По состоянию на апрель 2026 года в системе работают 304 производителя. За год к ней дополнительно подключились 117 компаний, о которых ранее не было известно в официальной статистике... Таким образом, за год удалось "обелить" 49% изначальной целевой базы", - говорится в сообщении. Там отметили, что легализация рынка происходит в первую очередь за счет небольших локальных производителей, которые составляют основу отрасли. Среди всех производителей и импортеров, работающих в системе, доля малого и среднего бизнеса достигает 80%. В ЦРПТ добавили, что плавный переход к новым требованиям обеспечил бесплатный эксперимент по маркировке снеков, в котором участники протестировали оборудование и отработали процессы с техподдержкой оператора. "Мы без затрат подобрали оборудование под термопечать... Все отрепетировали, обучили своих сотрудников, никого дополнительно не нанимали. А в следующем году, когда наши хлебцы пойдут на кассу через разрешительный режим, покупатель никогда не купит просрочку или немаркированный товар", - прокомментировала участие в эксперименте Марина Исхак, руководитель центра сертификации и аудита "Хлебпром".

