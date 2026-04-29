В Германии выступили с внезапным призывом в отношении России
Дагделен: предложение партии "Зеленых" в Бундестаге грозит войной с РФ
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Призыв партии "Зеленых" использовать ВМС против российских торговых судов может спровоцировать войну, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.
"Новое предложение в Бундестаге требует, чтобы военно–морской флот Германии захватывал российские нефтяные танкеры в Балтийском море и во всем мире вместе с НАТО", — говорится в публикации.
Она подчеркнула, что это не что иное, как открытый призыв к вступлению Германии в войну.
В МИД России ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже. В Кремле, комментируя заявления о борьбе с "теневым флотом", подчеркнули, что это пиратство XXI века.
