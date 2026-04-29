Годовая инфляция в Германии по итогам апреля ускорилась - 29.04.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля ускорилась
2026-04-29T16:11+0300
https://1prime.ru/20260429/poezda-869532873.html
германия
16:11 29.04.2026
 
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля ускорилась

Destatis: годовая инфляция в Германии по итогам апреля ускорилась до 2,9 процента

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали ускорения сразу до 3%. Значение апреля вместе с тем стало самым высоким с января 2024 года, когда инфляция также составляла 2,9%.
В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,6%, прогноз предполагал увеличение на 0,7% к марту.
Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) предварительно замедлилась до 2,3% с 2,5% в марте.
Цены отдельно на энергоносители ускорили рост в апреле до 10,1% с 7,2% месяцем ранее. Destatis отмечает, что это сильнейший рост с февраля 2023 года.
Рост цен на продовольствие составил 1,2% в годовом выражении после увеличения на 0,9% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 2,8% в годовом выражении, на товары - на 2,9%.
В то же время индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в апреле поднялся на 2,9% в годовом выражении, в месячном - на 0,5%.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Гусев рассказал о подготовке инфраструктуры для поездов в ДНР и Крым
08:15
 
ЭкономикаМировая экономикаГЕРМАНИЯDestatisЕС
 
 
