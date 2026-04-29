https://1prime.ru/20260429/destatis-869543618.html
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля ускорилась
2026-04-29T16:11+0300
экономика
мировая экономика
германия
destatis
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865299021_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5e0122f0e101b44af51c9a8aa28828a.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали ускорения сразу до 3%. Значение апреля вместе с тем стало самым высоким с января 2024 года, когда инфляция также составляла 2,9%.В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,6%, прогноз предполагал увеличение на 0,7% к марту.Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) предварительно замедлилась до 2,3% с 2,5% в марте.Цены отдельно на энергоносители ускорили рост в апреле до 10,1% с 7,2% месяцем ранее. Destatis отмечает, что это сильнейший рост с февраля 2023 года.Рост цен на продовольствие составил 1,2% в годовом выражении после увеличения на 0,9% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 2,8% в годовом выражении, на товары - на 2,9%.В то же время индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в апреле поднялся на 2,9% в годовом выражении, в месячном - на 0,5%.
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865299021_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d408a75ae5a3064ad40b5e86bae0a3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
