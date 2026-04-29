Дмитриев назвал самый главный актив России - 29.04.2026, ПРАЙМ

Образованные, мотивированные и талантливые люди являются мощнейшим активом России, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T17:00+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Образованные, мотивированные и талантливые люди являются мощнейшим активом России, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "... мы работаем над тем, чтобы Россия играла ключевую роль. Почему Россия может играть ключевую роль? Во-первых, как четвертая экономика мира. Россия - это мощная экономическая держава, которая обладает самыми крупными запасами ресурсов в мире", - сказал Дмитриев на вопрос участницы просветительского марафона "Знание. Первые" о роли России в мире через 10-15 лет. По его словам, Россия обладает самыми большими запасами ресурсов в мире, следом идут США, чья ресурсная база ниже на 40%."Но наш второй или даже более важный, самый главный ресурс – это люди. Образованные, мотивированные, талантливые люди – это, безусловно, мощнейший актив России. Поэтому человеческий капитал и ресурсный капитал дают нам очень серьезные возможности двигаться вперед", - добавил он. Дмитриев также отметил, что сотрудничество России со странами Глобального Юга являются ее преимуществом.

https://1prime.ru/20260426/dmitriev-869455440.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

