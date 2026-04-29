https://1prime.ru/20260429/dmitriev-869545609.html
Дмитриев назвал самый главный актив России - 29.04.2026, ПРАЙМ
Образованные, мотивированные и талантливые люди являются мощнейшим активом России, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель...
2026-04-29T17:00+0300
экономика
россия
рф
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865701625_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b5bf1b2358d6c31dddccbde28217138.jpg
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865701625_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0122b392bcf202b9638f3f067f4e460.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глава РФПИ Дмитриев назвал образованных и талантливых людей мощнейшим активом России
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Образованные, мотивированные и талантливые люди являются мощнейшим активом России, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"... мы работаем над тем, чтобы Россия играла ключевую роль. Почему Россия может играть ключевую роль? Во-первых, как четвертая экономика мира. Россия - это мощная экономическая держава, которая обладает самыми крупными запасами ресурсов в мире", - сказал Дмитриев
на вопрос участницы просветительского марафона "Знание. Первые" о роли России в мире через 10-15 лет.
По его словам, Россия обладает самыми большими запасами ресурсов в мире, следом идут США, чья ресурсная база ниже на 40%.
"Но наш второй или даже более важный, самый главный ресурс – это люди. Образованные, мотивированные, талантливые люди – это, безусловно, мощнейший актив России. Поэтому человеческий капитал и ресурсный капитал дают нам очень серьезные возможности двигаться вперед", - добавил он.
Дмитриев также отметил, что сотрудничество России со странами Глобального Юга являются ее преимуществом.
