Дмитриев назвал самый главный актив России - 29.04.2026, ПРАЙМ
Дмитриев назвал самый главный актив России
17:00 29.04.2026
 
Дмитриев назвал самый главный актив России

Глава РФПИ Дмитриев назвал образованных и талантливых людей мощнейшим активом России

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Образованные, мотивированные и талантливые люди являются мощнейшим активом России, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"... мы работаем над тем, чтобы Россия играла ключевую роль. Почему Россия может играть ключевую роль? Во-первых, как четвертая экономика мира. Россия - это мощная экономическая держава, которая обладает самыми крупными запасами ресурсов в мире", - сказал Дмитриев на вопрос участницы просветительского марафона "Знание. Первые" о роли России в мире через 10-15 лет.
По его словам, Россия обладает самыми большими запасами ресурсов в мире, следом идут США, чья ресурсная база ниже на 40%.
"Но наш второй или даже более важный, самый главный ресурс – это люди. Образованные, мотивированные, талантливые люди – это, безусловно, мощнейший актив России. Поэтому человеческий капитал и ресурсный капитал дают нам очень серьезные возможности двигаться вперед", - добавил он.
Дмитриев также отметил, что сотрудничество России со странами Глобального Юга являются ее преимуществом.
