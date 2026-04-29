Ближневосточный конфликт усиливает позиции России, заявил Дмитриев

Ближневосточный конфликт усиливает позиции России с экономической точки зрения, а позиции Запада - ослабляет, считает глава Российского фонда прямых инвестиций... | 29.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт усиливает позиции России с экономической точки зрения, а позиции Запада - ослабляет, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Это тот конфликт, который на самом деле, с экономической точки зрения, в принципе, только усиливает позиции России, а ... позиции Запада только ослабляет", - сказал Дмитриев в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые". Он напомнил, что в июне прошлого года предсказывал ситуацию, когда конфликт на Ближнем Востоке может привести к перекрытию Ормузского пролива. "Я предсказал, что цена за нефть (в этом случае - ред.), во что не верил никто в то время, превысит 100 долларов за баррель. Сейчас мы видим, что этот конфликт произошел, цена за нефть 100 долларов за баррель уже сейчас, сегодня это было 114 долларов за баррель. И вот пример конфликта, который очень сильно повлияет в основном на западные страны", - заключил Дмитриев. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

