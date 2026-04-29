Ближневосточный конфликт усиливает позиции России, заявил Дмитриев - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260429/dmitriev-869545877.html
Ближневосточный конфликт усиливает позиции России, заявил Дмитриев
Ближневосточный конфликт усиливает позиции России, заявил Дмитриев - 29.04.2026, ПРАЙМ
Ближневосточный конфликт усиливает позиции России, заявил Дмитриев
Ближневосточный конфликт усиливает позиции России с экономической точки зрения, а позиции Запада - ослабляет, считает глава Российского фонда прямых инвестиций... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T17:07+0300
2026-04-29T17:07+0300
политика
россия
запад
ормузский пролив
рф
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865776307_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_239c8d6a5079074f7707add432d50dfe.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт усиливает позиции России с экономической точки зрения, а позиции Запада - ослабляет, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Это тот конфликт, который на самом деле, с экономической точки зрения, в принципе, только усиливает позиции России, а ... позиции Запада только ослабляет", - сказал Дмитриев в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые". Он напомнил, что в июне прошлого года предсказывал ситуацию, когда конфликт на Ближнем Востоке может привести к перекрытию Ормузского пролива. "Я предсказал, что цена за нефть (в этом случае - ред.), во что не верил никто в то время, превысит 100 долларов за баррель. Сейчас мы видим, что этот конфликт произошел, цена за нефть 100 долларов за баррель уже сейчас, сегодня это было 114 долларов за баррель. И вот пример конфликта, который очень сильно повлияет в основном на западные страны", - заключил Дмитриев. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
https://1prime.ru/20260426/dmitriev-869455440.html
запад
ормузский пролив
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865776307_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ad2685acdafc28273f16530269ef57c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, ормузский пролив, рф, кирилл дмитриев
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Ормузский пролив, РФ, Кирилл Дмитриев
17:07 29.04.2026
 
Ближневосточный конфликт усиливает позиции России, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: Ближневосточный конфликт усиливает позиции России и ослабляет Запад

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт усиливает позиции России с экономической точки зрения, а позиции Запада - ослабляет, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Это тот конфликт, который на самом деле, с экономической точки зрения, в принципе, только усиливает позиции России, а ... позиции Запада только ослабляет", - сказал Дмитриев в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Он напомнил, что в июне прошлого года предсказывал ситуацию, когда конфликт на Ближнем Востоке может привести к перекрытию Ормузского пролива.
"Я предсказал, что цена за нефть (в этом случае - ред.), во что не верил никто в то время, превысит 100 долларов за баррель. Сейчас мы видим, что этот конфликт произошел, цена за нефть 100 долларов за баррель уже сейчас, сегодня это было 114 долларов за баррель. И вот пример конфликта, который очень сильно повлияет в основном на западные страны", - заключил Дмитриев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
ПолитикаРОССИЯЗАПАДОрмузский проливРФКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала