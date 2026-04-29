Дмитриев рассказал, на чем должна фокусироваться экономика России - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260429/dmitriev-869546632.html
Дмитриев рассказал, на чем должна фокусироваться экономика России
Российскую экономику надо фокусировать в большей степени на ускорении роста, для этого нужна ключевая ставка ниже текущих уровней и, возможно, более низкий курс | 29.04.2026, ПРАЙМ
энергетика
россия
финансы
рф
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869546551_0:184:2984:1863_1920x0_80_0_0_f2968a6c9be4ce58af128fe7f20b31f3.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российскую экономику надо фокусировать в большей степени на ускорении роста, для этого нужна ключевая ставка ниже текущих уровней и, возможно, более низкий курс рубля для стимулирования экспорта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые". "Нам надо честно признавать, что экономике России очень важно фокусироваться на рост. Потому что ряд коллег все время фокусируют экономику на инфляции и думают с точки зрения инфляции. Но если нет роста, то, соответственно, этот вот мотор экономический, он замедляется", - сказал Дмитриев. "Для роста нужны инвестиции, поэтому мы считаем, безусловно, что рост – это самый главный фокус экономики. И, безусловно, для этого, может быть, надо иметь чуть ниже ключевую ставку и, возможно, курс, который соответствует тому, чтобы экспортеры могли все больше экспортировать и приносить пользу России", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20260426/dmitriev-869455440.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869546551_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_19c425aa92b042ab58f0bf4ad0815789.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Энергетика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев: экономике России надо фокусироваться на ускорении роста

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2026
ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл, заявил Дмитриев
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала