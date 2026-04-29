Дмитриев рассказал, на чем должна фокусироваться экономика России
Российскую экономику надо фокусировать в большей степени на ускорении роста, для этого нужна ключевая ставка ниже текущих уровней и, возможно, более низкий курс | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T17:29+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российскую экономику надо фокусировать в большей степени на ускорении роста, для этого нужна ключевая ставка ниже текущих уровней и, возможно, более низкий курс рубля для стимулирования экспорта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые". "Нам надо честно признавать, что экономике России очень важно фокусироваться на рост. Потому что ряд коллег все время фокусируют экономику на инфляции и думают с точки зрения инфляции. Но если нет роста, то, соответственно, этот вот мотор экономический, он замедляется", - сказал Дмитриев. "Для роста нужны инвестиции, поэтому мы считаем, безусловно, что рост – это самый главный фокус экономики. И, безусловно, для этого, может быть, надо иметь чуть ниже ключевую ставку и, возможно, курс, который соответствует тому, чтобы экспортеры могли все больше экспортировать и приносить пользу России", - подчеркнул он.
Энергетика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев: экономике России надо фокусироваться на ускорении роста
