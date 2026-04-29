Двигатель Superjet прошел испытания по попаданию в облако шквалистого града

2026-04-29T08:44+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Двигатель ПД-8 для самолета Superjet, разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в "Ростех"), прошел испытания по попаданию в облако шквалистого града, сообщили в "Ростехе". "Новый двигатель ПД-8, разработанный и произведенный Объединенной двигателестроительной корпорацией госкорпорации Ростех, в рамках сертификационных испытаний проверили на попадание в облако шквалистого града. Силовая установка показала надежную работу даже в экстремальной ситуации", - говорится в сообщении. Испытания прошли на открытом испытательном стенде предприятия ОДК-Сатурн в Рыбинске, рассказали в госкорпорации. В рамках проверки имитировалось попадание самолета в условия шквалистого града на различных высотах и скоростях полета, в разных условиях и режимах работы двигателя. Двигатель в течение 30 секунд получил ледяные заряды массой 220 килограммов, скорость полета льда достигала 240 метров в секунду, добавили в "Ростехе". "Испытания доказали надежность ПД-8 в случае попадания самолета в град. Двигатель не потерял своей устойчивости и продолжил работу в штатном режиме. Подтверждены механическая прочность кромок лопаток, узлов и деталей", - приводятся слова заместителя директора по продажам ОДК Федора Миронова.

