Двигатель Superjet прошел испытания по попаданию в облако шквалистого града - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260429/dvigatel-869533432.html
Двигатель Superjet прошел испытания по попаданию в облако шквалистого града
Двигатель Superjet прошел испытания по попаданию в облако шквалистого града
2026-04-29T08:44+0300
бизнес
ростех
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/866993867_0:97:2200:1335_1920x0_80_0_0_e2b86d1430eceaa11e589c872dbca489.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/866993867_146:0:2054:1431_1920x0_80_0_0_a5c111bb26803497b47979012ef0b2b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
08:44 29.04.2026
 
Двигатель Superjet прошел испытания по попаданию в облако шквалистого града

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Двигатель ПД-8 для самолета Superjet, разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в "Ростех"), прошел испытания по попаданию в облако шквалистого града, сообщили в "Ростехе".
"Новый двигатель ПД-8, разработанный и произведенный Объединенной двигателестроительной корпорацией госкорпорации Ростех, в рамках сертификационных испытаний проверили на попадание в облако шквалистого града. Силовая установка показала надежную работу даже в экстремальной ситуации", - говорится в сообщении.
Испытания прошли на открытом испытательном стенде предприятия ОДК-Сатурн в Рыбинске, рассказали в госкорпорации. В рамках проверки имитировалось попадание самолета в условия шквалистого града на различных высотах и скоростях полета, в разных условиях и режимах работы двигателя.
Двигатель в течение 30 секунд получил ледяные заряды массой 220 килограммов, скорость полета льда достигала 240 метров в секунду, добавили в "Ростехе".
"Испытания доказали надежность ПД-8 в случае попадания самолета в град. Двигатель не потерял своей устойчивости и продолжил работу в штатном режиме. Подтверждены механическая прочность кромок лопаток, узлов и деталей", - приводятся слова заместителя директора по продажам ОДК Федора Миронова.
 
БизнесРостехРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала