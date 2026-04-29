Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре Москвы в среду

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре Москвы в среду - 29.04.2026, ПРАЙМ

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре Москвы в среду

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре Москвы в среду, также в некоторых местах временно запрещена парковка. | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T00:25+0300

2026-04-29T00:25+0300

2026-04-29T00:25+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре Москвы в среду, также в некоторых местах временно запрещена парковка. Так, в среду с полуночи и до 16.30 будет закрыто движение от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на улице Садовнической (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), на Старой и Болотной площадях, на Москворецкой, Софийской, Раушской, Кремлевской, Котельнической, Устьинской и Подгорской набережных. Кроме того, движение будет ограничено в Фалеевском, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках, на улицах Балчуг, Солянке, Ильинке, Варварке и Болотной, на Большом Москворецком мосту и в Китайгородском проезде. Также с 00.01 среды до 03.00 четверга в районе временных ограничений будет запрещена парковка.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва