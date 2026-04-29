Эксперимент по апробации правил въезда в Россию продлен до 31 декабря
Эксперимент по апробации правил въезда в Россию продлен до 31 декабря - 29.04.2026, ПРАЙМ
Эксперимент по апробации правил въезда в Россию продлен до 31 декабря
Эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из страны иностранцев продлен до 31 декабря 2027 года, сообщается в постановлении... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T01:10+0300
2026-04-29T01:10+0300
2026-04-29T01:10+0300
бизнес
экономика
россия
оренбургская область
рф
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
аэропорт внуково
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из страны иностранцев продлен до 31 декабря 2027 года, сообщается в постановлении правительства, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.
"В подпунктах "а" - "в" пункта 1 слова "30 июня 2026 года" заменить словами "31 декабря 2027 года", – говорится в документе.
В документе отмечается, что постановление вступает в силу 30 июня 2026 года.
С 1 декабря 2024 года в международных столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", подмосковном аэропорте "Жуковский", а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства обязаны сдавать биометрию при пересечении ими границы России. С 30 июня 2025 года иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление. С 1 декабря 2025 года при наличии технической возможности биометрические персональные данные иностранцев собираются во всех пунктах пропуска через госграницу России.
оренбургская область
рф
бизнес, россия, оренбургская область, рф, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Оренбургская область, РФ, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково
Эксперимент по апробации правил въезда в Россию продлен до 31 декабря
Эксперимент по апробации правил въезда и выезда из России продлен до 31 декабря 2027 года
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из страны иностранцев продлен до 31 декабря 2027 года, сообщается в постановлении правительства, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.
"В подпунктах "а" - "в" пункта 1 слова "30 июня 2026 года" заменить словами "31 декабря 2027 года", – говорится в документе.
В документе отмечается, что постановление вступает в силу 30 июня 2026 года.
С 1 декабря 2024 года в международных столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", подмосковном аэропорте "Жуковский", а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства обязаны сдавать биометрию при пересечении ими границы России. С 30 июня 2025 года иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление. С 1 декабря 2025 года при наличии технической возможности биометрические персональные данные иностранцев собираются во всех пунктах пропуска через госграницу России.