https://1prime.ru/20260429/ekspert-869528987.html

Эксперт рассказала, как импульсивные покупки снижают фоновый стресс

Импульсивные покупки вызывают сожаление и напряжение после кратковременного эмоционального подъема, однако даже мелкая сэкономленная сумма воспринимается мозгом | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T05:18+0300

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869528987.jpg?1777429091

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Импульсивные покупки вызывают сожаление и напряжение после кратковременного эмоционального подъема, однако даже мелкая сэкономленная сумма воспринимается мозгом как победа и снижает фоновый стресс, рассказала РИА Новости эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса "Апельсин" Юлия Тарасова. "Импульсивные покупки часто сопровождаются кратковременным эмоциональным подъемом, но затем могут вызывать сожаление и внутреннее напряжение… Когда человеку удается сократить расходы или вернуть часть средств через кешбэк и программы лояльности, мозг фиксирует это как достижение", - сказала Тарасова. Даже небольшая сэкономленная сумма воспринимается как результат усилий, отметил она. "Возникает эффект "малой победы", который повышает мотивацию продолжать рациональное поведение", - подчеркнула Тарасова. По ее словам, даже 2–5% возврата при постоянных расходах со временем создают заметный финансовый буфер, что усиливает чувство устойчивости. Она также отметила, что главный триггер тревоги - неопределенность. Как только человек перестает понимать, куда уходят деньги, мозг уходит в режим фонового напряжения. При этом рациональный подход начинается с фиксации всех финансовых операций. "Даже базовый учет снижает ощущение хаоса. Появляется чувство управляемости: деньги перестают быть стихийным процессом и превращаются в прогнозируемую систему", - пояснила эксперт. Она пояснила, что рациональное потребительское поведение – это привычка. Так, если регулярно следить за тем, куда уходят деньги, заранее продумывать крупные покупки, пользоваться скидками и бонусами, а также отменять ненужные подписки, то со временем уровень стресса будет постепенно уменьшаться. "Когда базовые финансовые процессы автоматизированы, высвобождается когнитивный ресурс. Человек меньше думает о финансах в тревожном ключе и больше - о целях и планах", - заключила Тарасова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

