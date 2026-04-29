Выход ОАЭ из ОПЕК может привести к новой конкуренции, считает эксперт

Выход ОАЭ из ОПЕК может привести к новой конкуренции, считает эксперт - 29.04.2026, ПРАЙМ

Выход ОАЭ из ОПЕК может привести к новой конкуренции, считает эксперт

Решение ОАЭ выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+ может подтолкнуть некоторых других их членов к аналогичному шагу и стать началом нового этапа открытой конкуренции за... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T16:17+0300

2026-04-29T16:17+0300

2026-04-29T16:17+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Решение ОАЭ выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+ может подтолкнуть некоторых других их членов к аналогичному шагу и стать началом нового этапа открытой конкуренции за квоты, выразил мнение в беседе с РИА Новости сирийский эксперт по экономическим вопросам Али аль-Халаф. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. "Решение ОАЭ выйти из состава этих организаций может подтолкнуть ряд других стран-членов к аналогичному шагу либо к пересмотру своих обязательств в рамках этих организаций. В особенности это касается тех членов, которые стремятся увеличить добычу или поднять свою квоту", – считает аналитик. По оценкам эксперта, ОПЕК+ останется влиятельным игроком на рынке, однако выход ОАЭ из её состава говорит о разнонаправленных интересах стран-участниц, в частности, о конфликте интересов крупных и более мелких стран-экспортёров. Меняющаяся ситуация на рынке и рост внутренних расходов стран-членов усложняют задачу "поддерживать дисциплину" внутри организации, отметил он. "Это решение невозможно рассматривать в отрыве от геополитических изменений, затрагивающих и энергетический рынок, когда страны-производители нефти стремятся упрочить суверенное право распоряжаться своими ресурсами на фоне усиливающейся конкуренции между традиционными и новыми центрами силы", – добавил аль-Халаф. По его словам, позиция ОАЭ также отражает их расхождение с Саудовской Аравией, поскольку Эмираты, очевидно, ставят задачу обеспечить немедленное финансирование проектов развития национальной экономики выше политики поддержания цен на нефть за счёт снижения добычи. По оценкам эксперта, это решение откроет дверь перед "новым этапом открытый конкуренции за квоты", в особенности на фоне нынешней геополитической турбулентности, которая подталкивает страны к тому, что чтобы в будущем рассчитывать на индивидуальные контракты по поставкам топлива вместо того, чтобы ориентироваться на коллективные решения. Аль-Халаф подчеркнул, что выход Эмиратов в качестве третьего ключевого производителя из состава ОПЕК – это мощный удар по имиджу организации как "единого фронта", который она пытается поддерживать. Это существенно осложнит переговорные позиции ОПЕК с такими крупными державами, как США и Китай, считает аналитик. Эмираты наряду наряду с Саудовской Аравией являются одним из немногих членов ОПЕК, которые располагают резервами для наращивания добычи и могут увеличивать объемы поставок в случае каких-либо глобальных кризисов, пояснил он. С уходом такого члена ОПЕК теряет часть своей гибкости и способности немедленно реагировать на изменения, чтобы обеспечивать баланс на нефтяных рынках.

оаэ

саудовская аравия

сша

мировая экономика, оаэ, саудовская аравия, сша, опек, мид