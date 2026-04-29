Глава РФПИ сравнил борьбу с энергокризисом в ЕС с мастером боевых искусств

Глава РФПИ сравнил борьбу с энергокризисом в ЕС с мастером боевых искусств - 29.04.2026, ПРАЙМ

Глава РФПИ сравнил борьбу с энергокризисом в ЕС с мастером боевых искусств

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T01:32+0300

2026-04-29T01:32+0300

2026-04-29T01:32+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил борьбу с энергокризисом в Евросоюзе с мастером боевых искусств, который, разбив себе о голову дощечку, падает с высоты навзничь, вероятно, нокаутировав самого себя. Глава РФПИ прикрепил к своей публикации видеофрагмент некоего шоу, на котором мужчина в форме для карате с черным поясом разбивает о себя дощечки. Он успешно разбивает их о руки, пронзительно крича при каждом ударе. Однако, ударив себя дощечкой по голове, мужчина теряет равновесие и под закадровый смех опрокидывается на пол вместе с длинной доской, на которой сидел. Ему помогают подняться, однако он едва держится на ногах и заваливается, чуть не падая. "Посмотрите до конца, чтобы понять, как ЕС борется с энергетическим кризисом", - написал Дмитриев в соцсети X. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

рф

иран

ормузский пролив

рф, иран, ормузский пролив, кирилл дмитриев, ес, рфпи