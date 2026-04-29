Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европарламенте допустили изменение политики США в отношении России - 29.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260429/evroparlament-869530014.html
В Европарламенте допустили изменение политики США в отношении России
06:27 29.04.2026
 
В Европарламенте допустили изменение политики США в отношении России

Евродепутат Картайзер: изменение политики США к России может вынудить ЕС изменить политику

БРЮССЕЛЬ, 29 апр - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Быстрое ухудшение экономической ситуации или изменение политики США к России может вынудить ЕС изменить свою политику в отношении России, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.
"Вариантом может стать изменение политики США в отношении России, вследствие чего европейцы будут в той или иной степени вынуждены последовать за американцами. Можно представить и другие сценарии, такие как политические изменения на Украине или быстрое ухудшение экономической ситуации, которые заставят ЕС изменить курс", - сказал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в феврале, что Евросоюз не хочет выступать инициатором возобновления диалога с РФ и не намерен предлагать Российской Федерации какие-либо уступки по Украине.
В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что попытки возобновления диалога с Евросоюзом не имеют смысла, пока Брюссель продолжает исходить из прежних, конфронтационных установок в отношении России.
 
