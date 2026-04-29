https://1prime.ru/20260429/evroparlament-869530014.html

В Европарламенте допустили изменение политики США в отношении России

Быстрое ухудшение экономической ситуации или изменение политики США к России может вынудить ЕС изменить свою политику в отношении России, заявил РИА Новости... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T06:27+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

украина

рф

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869530014.jpg?1777433268

БРЮССЕЛЬ, 29 апр - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Быстрое ухудшение экономической ситуации или изменение политики США к России может вынудить ЕС изменить свою политику в отношении России, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер. "Вариантом может стать изменение политики США в отношении России, вследствие чего европейцы будут в той или иной степени вынуждены последовать за американцами. Можно представить и другие сценарии, такие как политические изменения на Украине или быстрое ухудшение экономической ситуации, которые заставят ЕС изменить курс", - сказал он. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в феврале, что Евросоюз не хочет выступать инициатором возобновления диалога с РФ и не намерен предлагать Российской Федерации какие-либо уступки по Украине. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что попытки возобновления диалога с Евросоюзом не имеют смысла, пока Брюссель продолжает исходить из прежних, конфронтационных установок в отношении России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

