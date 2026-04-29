ФАС назвал ситуацию на топливном рынке России контролируемой

Ситуация на топливном рынке России контролируемая и стабильная, дефицита нет, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий...

2026-04-29T12:35+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 апр - ПРАЙМ. Ситуация на топливном рынке России контролируемая и стабильная, дефицита нет, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов. "Ситуация на топливном рынке стабильная. Дефицита нет, топливом обеспечены полностью. Ситуация контролируемая", - заявил он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. Он добавил, что детали по будущим соглашениям Минэнерго и ФАС с нефтяниками об увеличении поставок топлива на внутренний рынок страны прорабатываются. Минэнерго, ФАС и нефтяникам нужно завершить работу над соглашениями в ближайшие дни, сообщал в прошлый четверг вице-премьер РФ Александр Новак. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

