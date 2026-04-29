ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам апрельского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, следует из пресс-релиза | 29.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам апрельского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. На предыдущих двух заседаниях регулятор также сохранял ставку без изменений. В прошлом году с сентября по декабрь американский центробанк три раза понижал ставку до текущего уровня с 4-4,25%. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В ноябре и декабре 2024 года ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%.Регулятор отметил, что события на Ближнем Востоке добавляют высокий уровень неопределенности экономическому прогнозу. Комитет по открытым рынкам ФРС США внимательно следит за рисками, связанными с занятостью, а также уровнем инфляции в стране."Последние данные говорят о том, что экономическая активность росла устойчивыми темпами... Комитет твердо привержен достижению максимального уровня занятости и возвращению инфляции к целевому показателю в 2%", - говорится в сообщении ФРС.Центробанк продолжит следить за поступающей информацией для определения дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Участники заседания ФРС США также вновь выразили готовность корректировать ее в случае необходимости.

