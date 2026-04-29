В Гааге удалили ответ на запрос о применении РДК штурмовых винтовок - 29.04.2026, ПРАЙМ
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
В Гааге удалили ответ на запрос о применении РДК штурмовых винтовок
Правительство Нидерландов удалило список ответов на депутатский запрос о возможном использовании террористами "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная террористическая организация) голландских штурмовых винтовок C7NLD
2026-04-29T20:32+0300
происшествия
общество
украина
нидерланды
рф
сергей лавров
ес
нато
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов удалило список ответов на депутатский запрос о возможном использовании террористами "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная террористическая организация) голландских штурмовых винтовок C7NLD, выяснило РИА Новости. До этого в интернете появились видеоролики, в которых утверждается, что боевики РДК пользуются этим видом оружия. На кадрах запечатлены люди в украинской военной форме с C7NLD. Депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Сара Доббе 24 февраля направила кабмину ряд вопросов в связи с сообщениями об использовании нидерландского оружия террористами РДК. Ответ правительства был опубликован на сайте кабмина 24 апреля. Однако во вторник корреспондент РИА Новости обнаружил, что ответы с сайта исчезли. В ответах говорилось, что власти Нидерландов не могут подтвердить информацию о якобы использовании "корпусом" голландских винтовок из-за "сложности проведения проверок в условиях боевых действий". При этом кабмин заявил, что в Гааге считают нежелательным попадание вооружений к экстремистским группам. Правительство также заверило, что поставки оружия проходят проверку по правилам ЕС, а Украина якобы обязуется использовать вооружение исключительно для самообороны и не передавать его третьим сторонам. У Нидерландов, как отмечалось в ответах, не было данных о нарушении этих условий. По какой причине ответы были удалены с сайта кабмина, неизвестно. На данный момент документа нет в открытом доступе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
