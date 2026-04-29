В Гааге удалили ответ на запрос о применении РДК штурмовых винтовок
Флаг Нидерландов. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов удалило список ответов на депутатский запрос о возможном использовании террористами "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная террористическая организация) голландских штурмовых винтовок C7NLD, выяснило РИА Новости.
До этого в интернете появились видеоролики, в которых утверждается, что боевики РДК пользуются этим видом оружия. На кадрах запечатлены люди в украинской военной форме с C7NLD.
Депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Сара Доббе 24 февраля направила кабмину ряд вопросов в связи с сообщениями об использовании нидерландского оружия террористами РДК. Ответ правительства был опубликован на сайте кабмина 24 апреля.
Однако во вторник корреспондент РИА Новости обнаружил, что ответы с сайта исчезли.
В ответах говорилось, что власти Нидерландов не могут подтвердить информацию о якобы использовании "корпусом" голландских винтовок из-за "сложности проведения проверок в условиях боевых действий". При этом кабмин заявил, что в Гааге считают нежелательным попадание вооружений к экстремистским группам.
По какой причине ответы были удалены с сайта кабмина, неизвестно. На данный момент документа нет в открытом доступе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.