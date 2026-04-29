https://1prime.ru/20260429/gaz-869550514.html
Цены на газ в Европе ускорили рост до пяти процентов
Биржевые цены на газ в Европе в среду ускорили рост до 5%, поднявшись выше 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T18:39+0300
энергетика
газ
торги
сша
израиль
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду ускорили рост до 5%, поднявшись выше 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 528,4 доллара (+0,1%). А по состоянию на 16.41 мск показатель составлял 555,4 доллара (+5,2%), минутами ранее цены поднимались до ценового максимума среды в 555,7 доллара (+5,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 527,7 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены продолжают превышать показатели конца февраля - на 39%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_bfad7a66c53bfdebdf965e059e8790ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
