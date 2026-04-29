В Сербии заявили, что газ из России помогает привлекать инвесторов из ЕС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260429/gaz-869554548.html
В Сербии заявили, что газ из России помогает привлекать инвесторов из ЕС
2026-04-29T20:49+0300
энергетика
газ
россия
сербия
рф
минеральные воды
максим решетников
ес
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859677544_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5d0ac54dc6b856e0525379ff46c54508.jpg
https://1prime.ru/20260429/gaz-869550514.html
сербия
рф
минеральные воды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859677544_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bb42f7ed9cb79f0427e31466893ec675.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, сербия, рф, минеральные воды, максим решетников, ес, газопровод "турецкий поток"
20:49 29.04.2026
 
В Сербии заявили, что газ из России помогает привлекать инвесторов из ЕС

Министр Попович: газ из России привлекает инвесторов из ЕС для открытия производств

© РИА Новости . Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 29 апр – ПРАЙМ. Природный газ из России по благоприятным ценам и произведенное с его помощью электричество привлекают в Сербию инвесторов из Евросоюза для открытия предприятий, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович.
Он в среду принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.
"Дешевая электроэнергия и дешевый газ – это тоже благодаря нашим коллегам из Российской Федерации, мы можем иметь такие условия. Поэтому большинство инвестиций из Евросоюза, они приходят и, действительно, говорят: у нас дорого, у вас дешевле", - сказал сербский министр, трансляция велась на сайте форума.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и Ненад Попович провели 24 апреля в Белграде заседание межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием представителей российских и сербских ведомств и компаний. По его итогам сербский министр сообщил, что поставки газа из РФ в Сербию по благоприятным ценам обеспечивают стабильность экономики и надежность снабжения граждан.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
Газовая компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Цены на газ в Европе ускорили рост до пяти процентов
18:39
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала