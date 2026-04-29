https://1prime.ru/20260429/gaz-869554548.html

В Сербии заявили, что газ из России помогает привлекать инвесторов из ЕС

2026-04-29T20:49+0300

энергетика

газ

россия

сербия

рф

минеральные воды

максим решетников

ес

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859677544_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5d0ac54dc6b856e0525379ff46c54508.jpg

БЕЛГРАД, 29 апр – ПРАЙМ. Природный газ из России по благоприятным ценам и произведенное с его помощью электричество привлекают в Сербию инвесторов из Евросоюза для открытия предприятий, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович. Он в среду принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах. "Дешевая электроэнергия и дешевый газ – это тоже благодаря нашим коллегам из Российской Федерации, мы можем иметь такие условия. Поэтому большинство инвестиций из Евросоюза, они приходят и, действительно, говорят: у нас дорого, у вас дешевле", - сказал сербский министр, трансляция велась на сайте форума. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и Ненад Попович провели 24 апреля в Белграде заседание межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием представителей российских и сербских ведомств и компаний. По его итогам сербский министр сообщил, что поставки газа из РФ в Сербию по благоприятным ценам обеспечивают стабильность экономики и надежность снабжения граждан. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20260429/gaz-869550514.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

