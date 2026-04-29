В Сербии заявили, что газ из России помогает привлекать инвесторов из ЕС
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 апр – ПРАЙМ. Природный газ из России по благоприятным ценам и произведенное с его помощью электричество привлекают в Сербию инвесторов из Евросоюза для открытия предприятий, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович.
Он в среду принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.
"Дешевая электроэнергия и дешевый газ – это тоже благодаря нашим коллегам из Российской Федерации, мы можем иметь такие условия. Поэтому большинство инвестиций из Евросоюза, они приходят и, действительно, говорят: у нас дорого, у вас дешевле", - сказал сербский министр, трансляция велась на сайте форума.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и Ненад Попович провели 24 апреля в Белграде заседание межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием представителей российских и сербских ведомств и компаний. По его итогам сербский министр сообщил, что поставки газа из РФ в Сербию по благоприятным ценам обеспечивают стабильность экономики и надежность снабжения граждан.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.