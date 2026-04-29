Цены на газ в Европе подскочили на девять процентов
Цены на газ в Европе подскочили на девять процентов - 29.04.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе подскочили на девять процентов
Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 9% - до 574 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T22:25+0300
2026-04-29T22:25+0300
2026-04-29T22:25+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 9% - до 574 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 528,4 доллара (+0,1%). Ценовой минимум составил 523,1 доллара (-0,9%). Последние фьючерсы торговались по 574,4 доллара (+8,8%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 527,7 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены продолжают превышать показатели конца февраля - на 39%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
сша
израиль
иран
газ, сша, израиль, иран
Энергетика, Газ, США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
Цены на газ в Европе подскочили на девять процентов
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 9% - до 574 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 9% - до 574 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 528,4 доллара (+0,1%). Ценовой минимум составил 523,1 доллара (-0,9%). Последние фьючерсы торговались по 574,4 доллара (+8,8%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 527,7 доллара за тысячу кубометров.
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости.
Цены стали расти после начала ударов США
и Израиля
по Ирану
. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены продолжают превышать показатели конца февраля - на 39%.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе
- с 1996 года.
