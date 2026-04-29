Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД проработают идею о возвращении в ГОСТ коэффициента сцепления разметки - 29.04.2026, ПРАЙМ
В ГД проработают идею о возвращении в ГОСТ коэффициента сцепления разметки
2026-04-29T00:18+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. В Госдуме проработают инициативу о возвращении в ГОСТ коэффициента сцепления разметки и введения обязательного контроля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По словам депутата, к нему обратились представители объединения мотоциклистов "МотоРоссия" с предложением внести изменения в нормативные требования к дорожной разметке. В обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, предлагается вернуть в ГОСТ требования к коэффициенту сцепления дорожной разметки, установить допустимую разницу с дорожным покрытием и ввести обязательный контроль этих параметров. "Инициатива будет проработана с профильными ведомствами и экспертным сообществом с целью подготовки соответствующих изменений в законодательство и нормативную базу", - сказал Гусев агентству. Он отметил, что в настоящее время дорожная разметка нередко становится скользкой, особенно в дождь, и это увеличивает тормозной путь, ухудшает управляемость и напрямую влияет на аварийность. По его словам, ранее такие требования в нормативных документах были, но затем их исключили, что привело к нормативному пробелу. "Речь идет о решении, которое не требует значительных бюджетных затрат, но может существенно повысить безопасность на дорогах и снизить аварийность. Такие вопросы нельзя игнорировать", - заключил политик.
