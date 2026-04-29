В Госдуму внесен законопроект о создании единого реестра домашних животных

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании в России единого реестра домашних животных и их маркирования и регистрации в... | 29.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании в России единого реестра домашних животных и их маркирования и регистрации в нем, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается ввести определение понятия "единый реестр домашних животных" и установить необходимость маркирования и регистрации домашних животных в единой государственной информационной системе "единый реестр домашних животных", - сказано в пояснительной записке. Авторы отмечают, что в настоящее время вопрос регистрации домашних животных на территории Российской Федерации не урегулирован. Добавляется, что в ряде регионов РФ приняты законодательные акты, регулирующие вопросы регистрации домашних животных (прежде всего собак) на своей территории. Инициативой также предлагается наделить правительство РФ полномочием по утверждению перечня видов домашних животных, подлежащих маркированию и регистрации, порядка и сроков маркирования и регистрации таких домашних животных, перечня сведений о домашних животных и их владельцах, подлежащих включению в единый реестр домашних животных, порядка создания и ведения единого реестра домашних животных, а также порядка интеграции существующих в субъектах РФ баз данных о промаркированных и зарегистрированных домашних животных в единый реестр домашних животных. В пояснительной записке подчеркивается, что необходимость предлагаемых изменений вызвана, в частности, внутренними миграционными процессами, поскольку граждане - владельцы домашних животных могут менять место пребывания или место жительства, переехав в другой субъект РФ, путешествовать вместе со своими питомцами, и такое решение не должно обременять граждан необходимостью повторной регистрации домашних животных в соответствии с региональным законодательством соответствующего субъекта РФ. По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит создать единый реестр домашних животных РФ, что позволит упростить поиск владельца животного в случае его потери или установление принадлежности животного конкретному лицу в случае причинения животным ущерба третьим лицам.

