Гросси заявил о налаженном канале связи с военными России и Украины по ЗАЭС
2026-04-29T21:05+0300
ООН, 29 апр – ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости заявил о налаженном канале связи с военными РФ и Украины по ЗАЭС, у сторон есть общее понимание о проведении ремонтных работ. "У нас есть налаженный канал связи с военными командирами с обеих сторон. И, полагаю, есть общее понимание необходимости провести эти ремонтные работы", – сказал Гросси в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос агентства.
Глава МАГАТЭ Гросси: у РФ и Украины есть общее понимание о проведении ремонта ЗАЭС