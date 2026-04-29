Гросси уверен, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана - 29.04.2026, ПРАЙМ
Гросси уверен, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости выразил уверенность, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана по ядерной программе последнего, но пока что МАГАТЭ не участвует в переговорах. | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T21:54+0300
ООН, 29 апр - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости выразил уверенность, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана по ядерной программе последнего, но пока что МАГАТЭ не участвует в переговорах. "Мы пока не являемся частью этих переговоров. Я отдельно нахожусь в контакте с Ираном и с США, и мы консультируемся довольно часто", - сказал Гросси в ходе брифинга, отметив, что Агентство не приглашали присоединиться к переговорам. При этом он добавил, что любое соглашение должно иметь очень надежную систему инспекций. "Поэтому я уверен, что мы будем вовлечены в нужный момент", - констатировал Гросси.
21:54 29.04.2026
 
Гросси уверен, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана

Глава МАГАТЭ Гросси: МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана по ядерной программе

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
ООН, 29 апр - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости выразил уверенность, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана по ядерной программе последнего, но пока что МАГАТЭ не участвует в переговорах.
"Мы пока не являемся частью этих переговоров. Я отдельно нахожусь в контакте с Ираном и с США, и мы консультируемся довольно часто", - сказал Гросси в ходе брифинга, отметив, что Агентство не приглашали присоединиться к переговорам.
При этом он добавил, что любое соглашение должно иметь очень надежную систему инспекций.
"Поэтому я уверен, что мы будем вовлечены в нужный момент", - констатировал Гросси.
