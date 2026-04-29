https://1prime.ru/20260429/grossi-869556325.html

Гросси уверен, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана

2026-04-29T21:54+0300

энергетика

мировая экономика

сша

иран

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869556254_0:177:3015:1873_1920x0_80_0_0_535be0f806a136f41075d6af619d90e3.jpg

ООН, 29 апр - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости выразил уверенность, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана по ядерной программе последнего, но пока что МАГАТЭ не участвует в переговорах. "Мы пока не являемся частью этих переговоров. Я отдельно нахожусь в контакте с Ираном и с США, и мы консультируемся довольно часто", - сказал Гросси в ходе брифинга, отметив, что Агентство не приглашали присоединиться к переговорам. При этом он добавил, что любое соглашение должно иметь очень надежную систему инспекций. "Поэтому я уверен, что мы будем вовлечены в нужный момент", - констатировал Гросси.

https://1prime.ru/20260429/grossi-869554997.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

