Гросси уверен, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана
Гросси уверен, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана - 29.04.2026, ПРАЙМ
Гросси уверен, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости выразил уверенность, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T21:54+0300
2026-04-29T21:54+0300
2026-04-29T21:54+0300
ООН, 29 апр - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ответ на вопрос РИА Новости выразил уверенность, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана по ядерной программе последнего, но пока что МАГАТЭ не участвует в переговорах. "Мы пока не являемся частью этих переговоров. Я отдельно нахожусь в контакте с Ираном и с США, и мы консультируемся довольно часто", - сказал Гросси в ходе брифинга, отметив, что Агентство не приглашали присоединиться к переговорам. При этом он добавил, что любое соглашение должно иметь очень надежную систему инспекций. "Поэтому я уверен, что мы будем вовлечены в нужный момент", - констатировал Гросси.
сша
иран
мировая экономика, сша, иран, рафаэль гросси, магатэ
Энергетика, Мировая экономика, США, ИРАН, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси уверен, что МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана
Глава МАГАТЭ Гросси: МАГАТЭ будет вовлечено в соглашение США и Ирана по ядерной программе