Самолет вернулся в Хабаровск из-за технической неисправности

Самолет вернулся в Хабаровск из-за технической неисправности - 29.04.2026, ПРАЙМ

Самолет вернулся в Хабаровск из-за технической неисправности

Самолет рейса Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск после вылета вернулся обратно из-за потенциальной технической неисправности, сообщает Дальневосточная... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T07:25+0300

2026-04-29T07:25+0300

2026-04-29T07:25+0300

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – ПРАЙМ. Самолет рейса Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск после вылета вернулся обратно из-за потенциальной технической неисправности, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня (29 апреля – ред.) воздушное судно, вылетевшее по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровск", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения требований по безопасности полетов. Также отмечается, что на борту вернувшегося рейса находилось 37 человек. Повторный вылет по этому маршруту запланирован на четверг.

хабаровск

бизнес, россия, хабаровск