Самолет вернулся в Хабаровск из-за технической неисправности
2026-04-29T07:25+0300
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – ПРАЙМ. Самолет рейса Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск после вылета вернулся обратно из-за потенциальной технической неисправности, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня (29 апреля – ред.) воздушное судно, вылетевшее по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровск", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения требований по безопасности полетов.
Также отмечается, что на борту вернувшегося рейса находилось 37 человек. Повторный вылет по этому маршруту запланирован на четверг.
