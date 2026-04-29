https://1prime.ru/20260429/hezbolly-869532020.html
"Хезболла" заявила об ударе по месту скопления израильских военных - 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T07:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869532020.jpg?1777439175
БЕЙРУТ, 29 апр - ПРАЙМ. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло массированный удар группой беспилотников по месту скопления израильских военных на опорном пункте на границе. "Исламское сопротивление ночью нанесло удар по скоплению солдат израильской армии на недавно созданной позиции Нимр аль-Джамаль с использованием большой группы ударных беспилотников, добившись подтвержденного поражения", - говорится в заявлении. Во вторник движение "Хезболлах" заявило о проведении шести боевых операций против армии Израиля, в том числе в небе над поселением Кантара был сбит израильский многоцелевой беспилотник Hermes 900. Израильская авиация во вторник подвергла ударам 18 поселений на юге Ливана, ударам артиллерии подверглись пять пограничных ливанских населенных пункта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , израиль, ливан
"Хезболла" заявила, что нанесла массированный удар по месту скопления израильских военных
