"Хезболла" заявила об ударе по месту скопления израильских военных

2026-04-29T07:46+0300

БЕЙРУТ, 29 апр - ПРАЙМ. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло массированный удар группой беспилотников по месту скопления израильских военных на опорном пункте на границе. "Исламское сопротивление ночью нанесло удар по скоплению солдат израильской армии на недавно созданной позиции Нимр аль-Джамаль с использованием большой группы ударных беспилотников, добившись подтвержденного поражения", - говорится в заявлении. Во вторник движение "Хезболлах" заявило о проведении шести боевых операций против армии Израиля, в том числе в небе над поселением Кантара был сбит израильский многоцелевой беспилотник Hermes 900. Израильская авиация во вторник подвергла ударам 18 поселений на юге Ливана, ударам артиллерии подверглись пять пограничных ливанских населенных пункта.

