Инфляция в России на 27 апреля замедлилась
2026-04-29T19:38+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 27 апреля замедлилась до 5,72% в годовом выражении против 5,77% на 20 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что на продовольственные товары за период с 21 по 27 апреля вновь была зафиксирована дефляция - на уровне 0,12% после снижения цен на 0,04% на предыдущей отчетной неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,7%, на остальные продукты питания - выросли на 0,02%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,07%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,3%.
