https://1prime.ru/20260429/inflyatsiya-869552331.html

Инфляция в России на 27 апреля замедлилась до 5,72% в годовом выражении против 5,77% на 20 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T19:38+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/85/833318510_0:70:3078:1801_1920x0_80_0_0_1d1b5649d32cfad1d06f42abfe131788.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 27 апреля замедлилась до 5,72% в годовом выражении против 5,77% на 20 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что на продовольственные товары за период с 21 по 27 апреля вновь была зафиксирована дефляция - на уровне 0,12% после снижения цен на 0,04% на предыдущей отчетной неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,7%, на остальные продукты питания - выросли на 0,02%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,07%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,3%.

https://1prime.ru/20260429/destatis-869543618.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

