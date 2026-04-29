"Эффектный маневр". В США раскрыли, как Трамп собирается победить Иран
"Эффектный маневр". В США раскрыли, как Трамп собирается победить Иран
00:50 29.04.2026 (обновлено: 00:51 29.04.2026)
 
"Эффектный маневр". В США раскрыли, как Трамп собирается победить Иран

Вольф: Трамп может представить незначительное военное действие победой в Иране

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп способен представить небольшую военную операцию как победу над Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
"Я не согласен, что в случае с Ираном Трамп не сможет провозгласить победу. <…> Скорее всего, он устроит какой-то эффектный маневр, который можно будет подать как победу. Допустим, морпехи захватят какой-нибудь остров где-нибудь в Персидском заливе. Там много островов — возьми любой. <…> Фотографии, высадка, солдаты, поднятие флага — все как положено. В это же время США вместе с Израилем будут что-нибудь бомбить. <…> А потом заявят: иранцы попросили нас о мире", — заявил профессор.
Вместе с тем он отметил, что американская пресса создаст из этой операции "комиксную историю, которая впишется в нужный шаблон".
США и Израиль 28 февраля начали атаки на иранскую территорию, в результате которых погибло более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о двухнедельном перемирии. Переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, не дали результатов. Трамп 21 апреля заявил о продлении перемирия до момента представления Тегераном предложений по мирному урегулированию конфликта и завершения переговорного процесса.
