"Эффектный маневр". В США раскрыли, как Трамп собирается победить Иран
2026-04-29T00:50+0300
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп способен представить небольшую военную операцию как победу над Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф."Я не согласен, что в случае с Ираном Трамп не сможет провозгласить победу. <…> Скорее всего, он устроит какой-то эффектный маневр, который можно будет подать как победу. Допустим, морпехи захватят какой-нибудь остров где-нибудь в Персидском заливе. Там много островов — возьми любой. <…> Фотографии, высадка, солдаты, поднятие флага — все как положено. В это же время США вместе с Израилем будут что-нибудь бомбить. <…> А потом заявят: иранцы попросили нас о мире", — заявил профессор. Вместе с тем он отметил, что американская пресса создаст из этой операции "комиксную историю, которая впишется в нужный шаблон".США и Израиль 28 февраля начали атаки на иранскую территорию, в результате которых погибло более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о двухнедельном перемирии. Переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, не дали результатов. Трамп 21 апреля заявил о продлении перемирия до момента представления Тегераном предложений по мирному урегулированию конфликта и завершения переговорного процесса.
Вольф: Трамп может представить незначительное военное действие победой в Иране
