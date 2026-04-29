"Эффектный маневр". В США раскрыли, как Трамп собирается победить Иран

"Эффектный маневр". В США раскрыли, как Трамп собирается победить Иран - 29.04.2026, ПРАЙМ

"Эффектный маневр". В США раскрыли, как Трамп собирается победить Иран

Президент США Дональд Трамп способен представить небольшую военную операцию как победу над Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T00:50+0300

2026-04-29T00:50+0300

2026-04-29T00:51+0300

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп способен представить небольшую военную операцию как победу над Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф."Я не согласен, что в случае с Ираном Трамп не сможет провозгласить победу. <…> Скорее всего, он устроит какой-то эффектный маневр, который можно будет подать как победу. Допустим, морпехи захватят какой-нибудь остров где-нибудь в Персидском заливе. Там много островов — возьми любой. <…> Фотографии, высадка, солдаты, поднятие флага — все как положено. В это же время США вместе с Израилем будут что-нибудь бомбить. <…> А потом заявят: иранцы попросили нас о мире", — заявил профессор. Вместе с тем он отметил, что американская пресса создаст из этой операции "комиксную историю, которая впишется в нужный шаблон".США и Израиль 28 февраля начали атаки на иранскую территорию, в результате которых погибло более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о двухнедельном перемирии. Переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, не дали результатов. Трамп 21 апреля заявил о продлении перемирия до момента представления Тегераном предложений по мирному урегулированию конфликта и завершения переговорного процесса.

сша

иран

израиль

сша, иран, дональд трамп, израиль