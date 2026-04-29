https://1prime.ru/20260429/iran-869531234.html
"Подпишет бумагу". В США предупредили о попытке сымитировать мир с Ираном
2026-04-29T07:16+0300
иран
сша
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_be8ba40a1957b995417e65d1301bd12a.jpg
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может инсценировать подписание мирного договора с Ираном, предположил в эфире YouTube-канала геополитический аналитик Патрик Хеннингсен."Трамп может организовать фиктивное мирное соглашение — подпишет бумагу от своего имени и сделает вид, будто его подписал иранец или кто-то еще," — заявил эксперт.По его словам, американский лидер может попытаться и сымитировать смену руководства в Иране."Трамп, скорее всего, <…> заставит расписаться какого-нибудь иранца <…> и скажет: вот, это новый президент. Примерно как Хуан Гуайдо. <…> И будет держаться за вроде как следующего президента Ирана какое-то время — пока не накроет новая волна кризиса", — объяснил аналитик.28 февраля США и Израиль начали бомбардировки объектов на иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о двухнедельном перемирии. Переговоры, состоявшиеся вскоре в Исламабаде, завершились безрезультатно, при этом информация о возобновлении боевых действий не поступала, однако США начали блокировать иранские порты. На прошлой неделе американский лидер в одностороннем порядке продлил перемирие с Ираном до завершения переговоров. В понедельник телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран через посредников предложил Вашингтону трехступенчатую формулу для продолжения диалога. На первом этапе планируется обсудить прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных операций против Ирана и Ливана.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_f89548dee05b3e2a5e391777e9a0cc9a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
