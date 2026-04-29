Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подпишет бумагу". В США предупредили о попытке сымитировать мир с Ираном - 29.04.2026, ПРАЙМ
"Подпишет бумагу". В США предупредили о попытке сымитировать мир с Ираном
2026-04-29T07:17+0300
07:16 29.04.2026 (обновлено: 07:17 29.04.2026)
 
"Подпишет бумагу". В США предупредили о попытке сымитировать мир с Ираном

Хеннингсен: США могут сымитировать подписание мирного договора с Ираном

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может инсценировать подписание мирного договора с Ираном, предположил в эфире YouTube-канала геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.
"Трамп может организовать фиктивное мирное соглашение — подпишет бумагу от своего имени и сделает вид, будто его подписал иранец или кто-то еще," — заявил эксперт.
По его словам, американский лидер может попытаться и сымитировать смену руководства в Иране.
"Трамп, скорее всего, <…> заставит расписаться какого-нибудь иранца <…> и скажет: вот, это новый президент. Примерно как Хуан Гуайдо. <…> И будет держаться за вроде как следующего президента Ирана какое-то время — пока не накроет новая волна кризиса", — объяснил аналитик.
28 февраля США и Израиль начали бомбардировки объектов на иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о двухнедельном перемирии.
Переговоры, состоявшиеся вскоре в Исламабаде, завершились безрезультатно, при этом информация о возобновлении боевых действий не поступала, однако США начали блокировать иранские порты.
На прошлой неделе американский лидер в одностороннем порядке продлил перемирие с Ираном до завершения переговоров. В понедельник телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран через посредников предложил Вашингтону трехступенчатую формулу для продолжения диалога.
На первом этапе планируется обсудить прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных операций против Ирана и Ливана.
