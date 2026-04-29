В США сделали неожиданное заявление об Иране

В США сделали неожиданное заявление об Иране - 29.04.2026, ПРАЙМ

В США сделали неожиданное заявление об Иране

Блокада Ормузского пролива обойдется Вашингтону дороже, чем Тегерану, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. "Иранская сторона ведет | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T15:59+0300

2026-04-29T15:59+0300

2026-04-29T15:59+0300

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Блокада Ормузского пролива обойдется Вашингтону дороже, чем Тегерану, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. "Иранская сторона ведет свои расчеты и понимает, что ущерб, который она понесет <…>, будет болезненным, но все же меньшим, чем тот, что понесут Соединенные Штаты за тот же период, если эта блокада продлится несколько месяцев", — говорится в публикации.Дэвис отметил, что независимо от того, что говорят публично глава Белого дома Дональд Трамп и его восторженные сторонники, время, безусловно, не на их стороне.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

вашингтон

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вашингтон, дональд трамп, сша, тегеран, в мире