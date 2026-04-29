В США сделали неожиданное заявление об Иране - 29.04.2026, ПРАЙМ
В США сделали неожиданное заявление об Иране
В США сделали неожиданное заявление об Иране
https://1prime.ru/20260429/oreshkin-869540996.html
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Блокада Ормузского пролива обойдется Вашингтону дороже, чем Тегерану, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

"Иранская сторона ведет свои расчеты и понимает, что ущерб, который она понесет <…>, будет болезненным, но все же меньшим, чем тот, что понесут Соединенные Штаты за тот же период, если эта блокада продлится несколько месяцев", — говорится в публикации.

Дэвис отметил, что независимо от того, что говорят публично глава Белого дома Дональд Трамп и его восторженные сторонники, время, безусловно, не на их стороне.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Орешкин назвал причину конфликта вокруг Ирана
14:33
 
