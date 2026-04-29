В Тель-Авиве испытывают нехватку долларов на фоне укрепления шекеля - 29.04.2026, ПРАЙМ
В Тель-Авиве испытывают нехватку долларов на фоне укрепления шекеля
В Тель-Авиве испытывают нехватку долларов на фоне укрепления шекеля - 29.04.2026, ПРАЙМ
В Тель-Авиве испытывают нехватку долларов на фоне укрепления шекеля
Обменные пункты Тель-Авива испытывают острую нехватку иностранной валюты, прежде всего американских долларов, на фоне исторического укрепления курса... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T16:28+0300
2026-04-29T16:28+0300
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - ПРАЙМ. Обменные пункты Тель-Авива испытывают острую нехватку иностранной валюты, прежде всего американских долларов, на фоне исторического укрепления курса израильского шекеля и перебоев с поставками валюты из-за рубежа, выяснил корреспондент РИА Новости, обойдя несколько таких точек в городе. Израильская национальная валюта продолжает стремительно укрепляться к доллару, в среду внебиржевой курс доллара опустился до отметки в 2,96 шекеля. Последний раз доллар стоил дешевле трех шекелей в 1995 году. "Долларов в наличии нет. Иногда бывает, что кто-то из немногочисленных туристов продаст немного долларов, но они сразу скупаются местными жителями", - рассказал РИА Новости оператор одного из обменников в центре города. В другом обменном пункте пояснили, что это связано не только с выгодным курсом покупки доллара и повышенным спросом на него среди держателей шекеля, но и отсутствием поставок иностранной валюты, которую возят самолетами. Эти поставки не восстановились на фоне ситуации с безопасностью и риском возобновления боевых действий в регионе. По словам оператора обменного пункта, с наличием евро ситуация немного лучше, чем с долларом. С начала 2026 года шекель укрепился примерно на 4% по отношению к доллару, а за последний год - примерно на 15%. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года, когда курс доходил до 4,05 шекеля за доллар, шекель укрепился примерно на 25% по отношению к доллару США.
тель-авив
газа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_ca3acbe2a180f70e670aefb02a61ab31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика, тель-авив, газа, сша
Экономика, Рынок, Мировая экономика, Тель-Авив, Газа, США
16:28 29.04.2026
 
В Тель-Авиве испытывают нехватку долларов на фоне укрепления шекеля

Обменные пункты Тель-Авива испытывают острую нехватку валюты из-за укрепления шекеля

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - ПРАЙМ. Обменные пункты Тель-Авива испытывают острую нехватку иностранной валюты, прежде всего американских долларов, на фоне исторического укрепления курса израильского шекеля и перебоев с поставками валюты из-за рубежа, выяснил корреспондент РИА Новости, обойдя несколько таких точек в городе.
Израильская национальная валюта продолжает стремительно укрепляться к доллару, в среду внебиржевой курс доллара опустился до отметки в 2,96 шекеля. Последний раз доллар стоил дешевле трех шекелей в 1995 году.
"Долларов в наличии нет. Иногда бывает, что кто-то из немногочисленных туристов продаст немного долларов, но они сразу скупаются местными жителями", - рассказал РИА Новости оператор одного из обменников в центре города.
В другом обменном пункте пояснили, что это связано не только с выгодным курсом покупки доллара и повышенным спросом на него среди держателей шекеля, но и отсутствием поставок иностранной валюты, которую возят самолетами. Эти поставки не восстановились на фоне ситуации с безопасностью и риском возобновления боевых действий в регионе.
По словам оператора обменного пункта, с наличием евро ситуация немного лучше, чем с долларом.
С начала 2026 года шекель укрепился примерно на 4% по отношению к доллару, а за последний год - примерно на 15%. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года, когда курс доходил до 4,05 шекеля за доллар, шекель укрепился примерно на 25% по отношению к доллару США.
ЭкономикаРынокМировая экономикаТель-АвивГазаСША
 
 
