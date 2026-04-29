В Тель-Авиве испытывают нехватку долларов на фоне укрепления шекеля

2026-04-29T16:28+0300

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - ПРАЙМ. Обменные пункты Тель-Авива испытывают острую нехватку иностранной валюты, прежде всего американских долларов, на фоне исторического укрепления курса израильского шекеля и перебоев с поставками валюты из-за рубежа, выяснил корреспондент РИА Новости, обойдя несколько таких точек в городе. Израильская национальная валюта продолжает стремительно укрепляться к доллару, в среду внебиржевой курс доллара опустился до отметки в 2,96 шекеля. Последний раз доллар стоил дешевле трех шекелей в 1995 году. "Долларов в наличии нет. Иногда бывает, что кто-то из немногочисленных туристов продаст немного долларов, но они сразу скупаются местными жителями", - рассказал РИА Новости оператор одного из обменников в центре города. В другом обменном пункте пояснили, что это связано не только с выгодным курсом покупки доллара и повышенным спросом на него среди держателей шекеля, но и отсутствием поставок иностранной валюты, которую возят самолетами. Эти поставки не восстановились на фоне ситуации с безопасностью и риском возобновления боевых действий в регионе. По словам оператора обменного пункта, с наличием евро ситуация немного лучше, чем с долларом. С начала 2026 года шекель укрепился примерно на 4% по отношению к доллару, а за последний год - примерно на 15%. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года, когда курс доходил до 4,05 шекеля за доллар, шекель укрепился примерно на 25% по отношению к доллару США.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

