Цены на мочевину в Японии за месяц выросли на 17 процентов

https://1prime.ru/20260429/japonija-869530671.html

Цены на мочевину для производства удобрений в Японии за месяц выросли на 17% из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T07:13+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

япония

ближний восток

малайзия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869530671.jpg?1777436170

ТОКИО, 29 апр – ПРАЙМ. Цены на мочевину для производства удобрений в Японии за месяц выросли на 17% из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные министерства финансов. В марте рост цен на мочевину, которая является одним из основных видов сырья для производства химических удобрений для сельского хозяйства, составил 17,5% по сравнению с февралем. До 97% мочевины, перерабатываемой в Японии, приходится на импортные закупки. В основном Япония закупает этот вид сырья в Малайзии и Вьетнаме, но так как для ее производства необходим природный газ, блокада Ормузского пролива сказалась и на ценах в мире и в Японии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

