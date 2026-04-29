Цены на мочевину в Японии за месяц выросли на 17 процентов
2026-04-29T07:13+0300
ТОКИО, 29 апр – ПРАЙМ. Цены на мочевину для производства удобрений в Японии за месяц выросли на 17% из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные министерства финансов.
В марте рост цен на мочевину, которая является одним из основных видов сырья для производства химических удобрений для сельского хозяйства, составил 17,5% по сравнению с февралем. До 97% мочевины, перерабатываемой в Японии, приходится на импортные закупки.
В основном Япония закупает этот вид сырья в Малайзии и Вьетнаме, но так как для ее производства необходим природный газ, блокада Ормузского пролива сказалась и на ценах в мире и в Японии.