https://1prime.ru/20260429/jurist-869528443.html

Юрист рассказал, какие товары нельзя вернуть или обменять

Духи, лекарства, книги, растения, посуду, ювелирные украшения, нижнее белье, оружие и лекарства нельзя вернуть продавцу или обменять, если претензий к качеству... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T04:17+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869528443.jpg?1777425468

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Духи, лекарства, книги, растения, посуду, ювелирные украшения, нижнее белье, оружие и лекарства нельзя вернуть продавцу или обменять, если претензий к качеству товаров нет, рассказал РИА Новости член межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев. Полный перечень этих товаров определен специальным постановлением правительства РФ. "Среди них: духи, нижнее белье, носки, чулки, бытовая химия, ювелирные украшения, книги, календари, брошюры и другие непериодические издания, животные, растения, оружие, мебельные гарнитуры, посуда, медицинские изделия, лекарства, текстиль, а также строительные и отделочные материалы, цена которых определяется за единицу длины", - пояснил юрист. Для возврата товаров, купленных онлайн, действуют отдельные правила, которые прописаны в законе о защите прав потребителей, добавил Елисеев. "Покупатель может отказаться от вещи со дня заказа и до момента передачи, а также в течение семи дней после получения. При этом причина не имеет значения, а товар может быть любой - даже тот, что в офлайн-магазине обменять нельзя. Такое послабление защищает интересы покупателя, ведь он лишен возможности осмотреть вещь лично перед покупкой", - объяснил юрист. При этом от лекарств можно отказаться только до перечисления денег, или если медикаменты оказались с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой, без маркировки или нарушены условия перевозки, напомнил он. Препараты надлежащего качества вернуть не получится.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , москва, рф