https://1prime.ru/20260429/jurist-869529912.html

За вещи в подъезде могут оштрафовать на 15 тысяч рублей

2026-04-29T06:27+0300

общество

здоровье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869529912.jpg?1777436697

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Россиян, хранящих вещи или оставляющих мусор в подъезде многоквартирного дома, могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, рассказал РИА Недвижимость советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов. "Штрафы применяются не к любой полке с книгами, а к реальным нарушениям, создающим угрозу или дискомфорт. В 2026 году контроль в этой сфере ужесточился, но на практике сначала обычно выдают предписание, и только при его игнорировании – штраф", – уточнил он. Суммы штрафов для физлиц, по словам Абросимова, зависят от тяжести нарушения. Если речь идет о захламлении и антисанитарии, то виновника могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей. Пакет, оставленный возле мусоропровода, также подпадает под эту категорию нарушений. Несоблюдение правил пожарной безопасности, например, если чьи-то вещи перекрывают пути эвакуации, может караться штрафом до 15 тысяч рублей, а повторное нарушение – уже до 20 тысяч рублей. К последней категории также относится самовольная установка дверей на лестничной площадке. Подъезды, коридоры и лестничные клетки нельзя использовать для хранения личных вещей, оборудования, мусора или инвентаря, это прямо запрещено правилами противопожарного режима и постановлением правительства №491, напомнил управляющий партнер юридической компании "ЭНСО" Алексей Головченко. "Закон не устанавливает конкретное количество или срок хранения вещей в подъезде, это в принципе запрещено без согласования общим собранием собственников дома. Временное хранение также возможно только с согласия большинства жильцов на общем собрании, если это не сужает проход до расстояния менее 1,2 метра и не нарушает правила пожарной безопасности", – пояснил он. Если в доме не предусмотрено специальное помещение, где можно оставлять детские коляски и велосипеды, то для их хранения не в квартире также потребуется решение общего собрания. Хранение мебели и стройматериалов в подъезде недопустимо, уточнил Головченко. Любое размещение личных вещей в подъезде формально является использованием общего имущества дома. "Если это использование не было согласовано общим собранием собственников, юридически оно уязвимо. При возникновении конфликта сосед или управляющая компания могут потребовать убрать вещи, и основание для этого будет законным", – рассказал Абросимов. Вещи "на благотворительность", оставленные в подъезде многоквартирного дома, также могут признать нарушением правил пожарной или санитарно-эпидемиологической безопасности, если на них пожалуются жильцы, предупредил Абросимов. Если жильцы хотят, например, оборудовать кладовую или колясочную, он рекомендовал официально определить порядок использования общего имущества. Для этого потребуется провести собрание собственников и получить согласие не менее двух третей голосов, затем при необходимости нужно будет разработать проект и согласовать перепланировку.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

