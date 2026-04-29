Казахстан не рассматривает вопрос об изменении формата участия в ОПЕК+

https://1prime.ru/20260429/kazakhstan-869535434.html

Казахстан в настоящее время не рассматривает вопрос об изменении формата своего участия в ОПЕК+, сообщила официальный представитель министерства энергетики... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T10:03+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg

АЛМА-АТА, 29 апр - ПРАЙМ. Казахстан в настоящее время не рассматривает вопрос об изменении формата своего участия в ОПЕК+, сообщила официальный представитель министерства энергетики республики Асель Серикпаева. "На сегодняшний день вопрос об изменении формата участия страны в альянсе на повестке дня не стоит", - сказала Серикпаева. ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило накануне эмиратское госагентство WAM. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны об этом выходе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

