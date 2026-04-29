Казахстан не рассматривает вопрос об изменении формата участия в ОПЕК+
2026-04-29T10:03+0300
АЛМА-АТА, 29 апр - ПРАЙМ. Казахстан в настоящее время не рассматривает вопрос об изменении формата своего участия в ОПЕК+, сообщила официальный представитель министерства энергетики республики Асель Серикпаева. "На сегодняшний день вопрос об изменении формата участия страны в альянсе на повестке дня не стоит", - сказала Серикпаева. ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило накануне эмиратское госагентство WAM. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны об этом выходе.
Минэнерго Казахстана: вопрос об изменении формата участия в ОПЕК+ пока не стоит