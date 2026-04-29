Китай уже не удержать. МВФ установил новый мировой порядок - 29.04.2026, ПРАЙМ
Китай уже не удержать. МВФ установил новый мировой порядок
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Недавно Международный валютный фонд выпустил очередной отчёт по 20 крупным экономикам мира с учётом показателя ВВП по паритету покупательной способности. На первый взгляд, ситуация остаётся без изменений: Китай, США, Индия и Россия — ключевые экономики мира. Но если внимательнее посмотреть на статистику, можно увидеть главные тренды дальнейшего развития.Китайская экономика уже превышает американскую на 35 процентов. И никакие попытки США затормозить развитие Китая не дают желаемых результатов. Более того, учитывая растущий государственный долг Америки, который увеличивается в геометрической прогрессии, а также серьёзные военные расходы, у США остаётся всё меньше возможностей для серьёзного ответа Китаю. Напомню: Китай является торговым партнёром номер один для 124 стран мира, а США — для 56. И время работает точно не на США.Что касается Индии, её экономика по паритету покупательной способности уже превышает экономики Германии, Франции и Великобритании вместе взятые. Учитывая сложную ситуацию в Европе, уже через пять лет индийская экономика превысит экономику всего Европейского союза, а ещё через пять — и США.В сложившихся обстоятельствах интересно, что, несмотря на все санкционные сложности, четвёртая позиция России в этом рейтинге становится всё более устойчивой. Во-первых, российская экономика уже на 15 процентов превышает экономику Германии — и это несмотря на довольно жёсткую санкционную политику всего западного мира против России, высказавшейся за равноправие голосов в международных отношениях. Во-вторых, Россия продолжает исправлять ошибки прошлого, поступательно внедряя политику импортозамещения в различных сферах. Более того, важно принимать во внимание потенциал российской экономики, учитывая огромную территорию, запасы дешёвых природных ресурсов — не только нефти и газа, но и редких металлов, которые так необходимы в условиях нового технологического уклада. Именно из-за этого идёт такая борьба США и всего западного мира с остальными странами: Западу нужны ресурсы для перехода на новую ступень развития, и понятно, что на всех их не хватит. Европу уже, по сути, "отодвинули" от дележа этого пирога.Япония и Германия пока занимают пятое и шестое места соответственно, но их довольно быстро догоняет Индонезия: она отстаёт от Германии всего на 18 процентов, а от Японии — на 25 процентов. Поэтому ещё через пять лет рейтинг будет выглядеть уже совсем по-другому, учитывая сложную демографическую ситуацию в японской экономике и недостаток дешёвых природных ресурсов в Германии и во всей Европе. Интересно, что Турция уже обогнала Италию, которая наравне с Францией обладает самой высокой долговой нагрузкой в Европе и рекордным дефицитом бюджета, что может стать предпосылкой разрушения экономического основания Европейского союза.Таким образом, в данном рейтинге вырисовывается очевидная картина дальнейшего развития азиатского вектора в рамках всей международной системы. Китай уже не остановить. Россия вышла на уровень независимого развития и использования своего огромнейшего потенциала, аналогов которому нет в мире. Индия, Турция, страны АСЕАН будут пытаться закрепиться в орбите азиатского тренда. США попытаются хотя бы удержаться на третьем месте после Китая и Индии. Европа же станет стагнирующим регионом, пока не появится новая возможность как-то заявить о себе. Но для этого необходимо довольно много условий, выполнить которые с каждым годом становится всё труднее.Автор: Екатерина Новикова, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
Екатерина Новикова
Новикова: в МВФ подтвердили, что экономика Китая обогнала США на треть

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова
Екатерина Новикова
Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

