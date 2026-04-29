Почему модель "копить деньги" больше не работает и что пришло взамен

2026-04-29T02:02+0300

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Идея "просто копить" долгие годы считалась основой финансовой грамотности: меньше тратить, откладывать, терпеть — и когда-нибудь станет легче. Однако для большинства людей эта модель не работает. О том, почему накопления без системы превращаются в ловушку и что приходит им на смену, агентству “Прайм” рассказала Ольга Трофименко, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital.По словам эксперта, копить в классическом смысле — значит изымать деньги из жизни сегодня ради абстрактного "потом". Без системы, без доходности и часто без конкретной цели. Процесс превращается в постоянное ограничение, которое рано или поздно срывается. Деньги то накапливаются, то снова тратятся, и ощущение прогресса так и не появляется. Кроме того, просто накопления не защищают от инфляции: покупательная способность денег снижается, человек делает всё "правильно", но по факту теряет."Копить — это пассивная модель. Она не отвечает на вопрос, как деньги будут работать дальше. В ней нет перехода от усилия к результату, есть только постоянное удержание. Рабочая альтернатива — не копить, а выстраивать систему. Деньги не просто откладываются, а получают задачу: часть уходит в резерв, часть направляется в инструменты, которые хотя бы сохраняют их реальную стоимость, а в идеале — приносят доход", — пояснил эксперт.Такой подход меняет логику: деньги перестают быть тем, что нужно "беречь любой ценой", и становятся ресурсом, который можно распределять и усиливать. При этом не требуется резко менять образ жизни или уходить в крайности. Речь идёт о последовательности действий, а не о жёстких ограничениях.В какой-то момент начинает работать эффект накопленного результата — не за счёт долгих ограничений, а потому что система даёт отдачу. Проблема не в самих накоплениях, а в том, что они часто остаются конечной точкой. Но если встроить их в понятную систему, результат становится совсем другим — более стабильным и предсказуемым, заключила Трофименко.

