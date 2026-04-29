Почему модель "копить деньги" больше не работает и что пришло взамен - 29.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260429/kopit-869515538.html
Почему модель "копить деньги" больше не работает и что пришло взамен
Почему модель "копить деньги" больше не работает и что пришло взамен
финансы
общество
накопления
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867015878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5949eacc5733eec6de4f489b4e3f0e1.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867015878_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4f5324f6df2d554662feeb05828efa96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Почему модель "копить деньги" больше не работает и что пришло взамен

Трофименко: накопление денег - пассивная модель, они должны стать ресурсом

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Идея "просто копить" долгие годы считалась основой финансовой грамотности: меньше тратить, откладывать, терпеть — и когда-нибудь станет легче. Однако для большинства людей эта модель не работает. О том, почему накопления без системы превращаются в ловушку и что приходит им на смену, агентству “Прайм” рассказала Ольга Трофименко, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital.
По словам эксперта, копить в классическом смысле — значит изымать деньги из жизни сегодня ради абстрактного "потом". Без системы, без доходности и часто без конкретной цели. Процесс превращается в постоянное ограничение, которое рано или поздно срывается. Деньги то накапливаются, то снова тратятся, и ощущение прогресса так и не появляется. Кроме того, просто накопления не защищают от инфляции: покупательная способность денег снижается, человек делает всё "правильно", но по факту теряет.
"Копить — это пассивная модель. Она не отвечает на вопрос, как деньги будут работать дальше. В ней нет перехода от усилия к результату, есть только постоянное удержание. Рабочая альтернатива — не копить, а выстраивать систему. Деньги не просто откладываются, а получают задачу: часть уходит в резерв, часть направляется в инструменты, которые хотя бы сохраняют их реальную стоимость, а в идеале — приносят доход", — пояснил эксперт.
Такой подход меняет логику: деньги перестают быть тем, что нужно "беречь любой ценой", и становятся ресурсом, который можно распределять и усиливать. При этом не требуется резко менять образ жизни или уходить в крайности. Речь идёт о последовательности действий, а не о жёстких ограничениях.
В какой-то момент начинает работать эффект накопленного результата — не за счёт долгих ограничений, а потому что система даёт отдачу. Проблема не в самих накоплениях, а в том, что они часто остаются конечной точкой. Но если встроить их в понятную систему, результат становится совсем другим — более стабильным и предсказуемым, заключила Трофименко.
 
ФинансыОбществонакопления
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала