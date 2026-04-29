https://1prime.ru/20260429/kriptovalyuta-869553863.html

Правительство одобрило проект о налогообложении операций с цифровой валютой

Правительство России одобрило законопроект, регулирующий налогообложение операций с цифровой валютой, говорится в материалах на сайте Минфина России.

криптовалюта

рынок

финансы

минфин

цфа

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869553788_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_bb849fe95af82e07f04ad4760336d632.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, регулирующий налогообложение операций с цифровой валютой, говорится в материалах на сайте Минфина России. "На заседании правительства одобрены поправки, синхронизирующие положения Налогового кодекса с проектом федерального закона, которым устанавливается комплексное регулирование организации и обращения цифровых валют и цифровых прав в РФ", - сообщило министерство. Минфин указал, что поправки станут следующим шагом в создании комплексной правовой базы для цифровых активов в России. "Регулирование этой отрасли входит в план по "обелению" отдельных секторов экономики. Оно обеспечит прозрачность рынка и защиту прав его участников, установит надлежащий уровень безопасности совершения сделок, повысит интерес инвесторов к этой сфере и укрепит позиции России в развитии цифровой экономики", - отмечается в сообщении. Доходы и расходы по операциям с цифровой валютой (за исключением майнинга цифровой валюты), совершённым в рамках внешнеторговых договоров (например, оплата импорта в криптовалюте), будут учитываться в общей налоговой базе по налогу на прибыль. Для целей налогообложения иностранные цифровые права приравниваются к цифровой валюте. Для целей Налогового кодекса вводятся критерии признания долговых ЦФА обращающимися на российском организованном (биржевом) рынке — по аналогии с правилами для ценных бумаг. Компании смогут учитывать в налоговой базе доходы и расходы от выкупа долговых ЦФА, обращающихся на российском биржевом рынке, даже если сделка прошла вне биржи, с условием, что цена такой сделки существенно не отклоняется от средневзвешенной биржевой котировки того же дня. Налоговыми агентами по НДФЛ будут выступать брокеры и доверительные управляющие, осуществляющие выплаты по операциям с цифровой валютой, иностранными цифровыми правами. Для физлиц вводится возможность "сальдирования" — зачета положительного и отрицательного финансового результата по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами в пределах одного налогового периода (без переноса убытков на будущие периоды). Поправками в НК предлагается освободить от НДС реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, которые удостоверяют исключительно денежные требования. От налога также освобождаются услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

