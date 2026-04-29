Правительство одобрило проект о налогообложении операций с цифровой валютой - 29.04.2026, ПРАЙМ
Криптовалюта
Правительство одобрило проект о налогообложении операций с цифровой валютой
Правительство одобрило проект о налогообложении операций с цифровой валютой - 29.04.2026, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект о налогообложении операций с цифровой валютой
Правительство России одобрило законопроект, регулирующий налогообложение операций с цифровой валютой, говорится в материалах на сайте Минфина России. | 29.04.2026, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект о налогообложении операций с цифровой валютой

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, регулирующий налогообложение операций с цифровой валютой, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"На заседании правительства одобрены поправки, синхронизирующие положения Налогового кодекса с проектом федерального закона, которым устанавливается комплексное регулирование организации и обращения цифровых валют и цифровых прав в РФ", - сообщило министерство.
Минфин указал, что поправки станут следующим шагом в создании комплексной правовой базы для цифровых активов в России.
"Регулирование этой отрасли входит в план по "обелению" отдельных секторов экономики. Оно обеспечит прозрачность рынка и защиту прав его участников, установит надлежащий уровень безопасности совершения сделок, повысит интерес инвесторов к этой сфере и укрепит позиции России в развитии цифровой экономики", - отмечается в сообщении.
Доходы и расходы по операциям с цифровой валютой (за исключением майнинга цифровой валюты), совершённым в рамках внешнеторговых договоров (например, оплата импорта в криптовалюте), будут учитываться в общей налоговой базе по налогу на прибыль. Для целей налогообложения иностранные цифровые права приравниваются к цифровой валюте.
Для целей Налогового кодекса вводятся критерии признания долговых ЦФА обращающимися на российском организованном (биржевом) рынке — по аналогии с правилами для ценных бумаг.
Компании смогут учитывать в налоговой базе доходы и расходы от выкупа долговых ЦФА, обращающихся на российском биржевом рынке, даже если сделка прошла вне биржи, с условием, что цена такой сделки существенно не отклоняется от средневзвешенной биржевой котировки того же дня.
Налоговыми агентами по НДФЛ будут выступать брокеры и доверительные управляющие, осуществляющие выплаты по операциям с цифровой валютой, иностранными цифровыми правами.
Для физлиц вводится возможность "сальдирования" — зачета положительного и отрицательного финансового результата по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами в пределах одного налогового периода (без переноса убытков на будущие периоды).
Поправками в НК предлагается освободить от НДС реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, которые удостоверяют исключительно денежные требования. От налога также освобождаются услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты.
