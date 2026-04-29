Ситуация на Украине влияет на цену кукурузы в Индонезии, заявил президент
2026-04-29T22:14+0300
ДЖАКАРТА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что конфликт на Украине сказывается на ценах на кукурузу, пшеницу и нефть на индонезийском рынке, и подчеркнул уязвимость национальной экономики для глобальных кризисов. "То, что происходит в отдаленных частях мира, влияет на нас. То, что происходит на Украине, влияет на нас: сказывается на ценах на кукурузу, пшеницу и нефть", - сказал Прабово Субианто в среду в ходе запуска проектов по переработке сырья. Его слова приводит агентство ANTARA. По словам индонезийского лидера, конфликты на Украине, в Газе, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке уже вызывают рост цен на продовольствие и энергоносители на рынке Индонезии. Он также подчеркнул, что стране необходимо срочно укреплять экономическую устойчивость, чтобы снизить эффект от внешних потрясений. "Мир очень дорог - давайте защитим нашу страну", - отметил президент, призвав граждан сохранять национальное единство.
