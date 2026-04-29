https://1prime.ru/20260429/kukuruza-869556915.html

Ситуация на Украине влияет на цену кукурузы в Индонезии, заявил президент - 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T22:14+0300

экономика

мировая экономика

украина

индонезия

газа

прабово субианто

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869556812_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_4615515fac5e0e1cd8474202cd7bbfc1.jpg

ДЖАКАРТА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что конфликт на Украине сказывается на ценах на кукурузу, пшеницу и нефть на индонезийском рынке, и подчеркнул уязвимость национальной экономики для глобальных кризисов. "То, что происходит в отдаленных частях мира, влияет на нас. То, что происходит на Украине, влияет на нас: сказывается на ценах на кукурузу, пшеницу и нефть", - сказал Прабово Субианто в среду в ходе запуска проектов по переработке сырья. Его слова приводит агентство ANTARA. По словам индонезийского лидера, конфликты на Украине, в Газе, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке уже вызывают рост цен на продовольствие и энергоносители на рынке Индонезии. Он также подчеркнул, что стране необходимо срочно укреплять экономическую устойчивость, чтобы снизить эффект от внешних потрясений. "Мир очень дорог - давайте защитим нашу страну", - отметил президент, призвав граждан сохранять национальное единство.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

