Лидеры аравийских монархий призвали ускорить строительство железной дороги - 29.04.2026, ПРАЙМ
Лидеры аравийских монархий призвали ускорить строительство железной дороги
Лидеры аравийских монархий на саммите в саудовской Джидде договорились о необходимости ускорить строительство железной дороги и нефтегазовых трубопроводов в... | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T00:46+0300
ДОХА, 29 апр - ПРАЙМ. Лидеры аравийских монархий на саммите в саудовской Джидде договорились о необходимости ускорить строительство железной дороги и нефтегазовых трубопроводов в регионе на фоне последних событий в Иране, говорится в сообщении генерального секретариата Совета сотрудничества стран Персидского залива. "Была подчеркнута необходимость ускорения обеспечения доступа ко всем совместным проектам стран Персидского залива, включая транспортные и логистические, а также ускорения реализации проекта строительства железной дороги в Персидском заливе", - говорится в сообщении по итогам консультативной встречи в верхах. Кроме того, лидеры стран Персидского залива указали на важность проекта создания общей электроэнергетической сети стран региона, а также "ускорения шагов по созданию проекта нефте- и газопроводов, а также общей водной сети между странами Совета сотрудничества". В числе мер энергетической и продовольственной интеграции лидеры аравийских монархий высказались за "изучение возможности создания зон для хранения стратегических резервов в странах Персидского залива". Во вторник лидеры арабских стран Персидского залива собрались в саудовской Джидде на консультативный саммит, чтобы обсудить меры по поддержке деэскалации в регионе на фоне перемирия между США и Ираном.
00:46 29.04.2026
 
