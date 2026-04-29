Лидеры аравийских монархий призвали ускорить строительство железной дороги
2026-04-29T00:46+0300
ДОХА, 29 апр - ПРАЙМ. Лидеры аравийских монархий на саммите в саудовской Джидде договорились о необходимости ускорить строительство железной дороги и нефтегазовых трубопроводов в регионе на фоне последних событий в Иране, говорится в сообщении генерального секретариата Совета сотрудничества стран Персидского залива.
"Была подчеркнута необходимость ускорения обеспечения доступа ко всем совместным проектам стран Персидского залива, включая транспортные и логистические, а также ускорения реализации проекта строительства железной дороги в Персидском заливе", - говорится в сообщении по итогам консультативной встречи в верхах.
Кроме того, лидеры стран Персидского залива указали на важность проекта создания общей электроэнергетической сети стран региона, а также "ускорения шагов по созданию проекта нефте- и газопроводов, а также общей водной сети между странами Совета сотрудничества".
В числе мер энергетической и продовольственной интеграции лидеры аравийских монархий высказались за "изучение возможности создания зон для хранения стратегических резервов в странах Персидского залива".
Во вторник лидеры арабских стран Персидского залива собрались в саудовской Джидде на консультативный саммит, чтобы обсудить меры по поддержке деэскалации в регионе на фоне перемирия между США и Ираном.
