Паук помог слесарю из Владимирской области выиграть суперприз в лотерею - 29.04.2026, ПРАЙМ
Паук помог слесарю из Владимирской области выиграть суперприз в лотерею
2026-04-29T08:29+0300
08:29 29.04.2026
 
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Слесарь из Владимирской области решил купить лотерейный билет после того, как утром в ванной увидел большого паука, который считается предвестником денег, и выиграл 56 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"В ходе 171453-го тиража государственной лотереи "Все или ничего" был разыгран суперприз — 56 117 477 рублей. Победителем стал слесарь из Владимирской области Евгений", - рассказали в компании.
По правилам лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Житель Владимирской области не угадал ни одного числа.
В ночь перед крупным выигрышем Евгению приснился сон о лотерейной победе, а утром в ванной он увидел большого паука. Согласно народной примете, увидеть паука дома считается знаком к деньгам.
"Вдохновленный знаками в тот день, Евгений купил несколько билетов, а уже вечером приобрел еще один напоследок. Именно последний билет и принес жителю Владимирской области суперприз", - рассказали в "Столото".
 
