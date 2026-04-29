МАК назвал причину крушения в январе частного вертолета в Пермском крае

МАК назвал причину крушения в январе частного вертолета в Пермском крае - 29.04.2026, ПРАЙМ

МАК назвал причину крушения в январе частного вертолета в Пермском крае

Причиной крушения в январе частного вертолета в Пермском крае стал человеческий фактор, в том числе отсутствие необходимой подготовки и опыта у пилота и... | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T14:46+0300

2026-04-29T14:46+0300

2026-04-29T14:46+0300

ПЕРМЬ, 29 апр - ПРАЙМ. Причиной крушения в январе частного вертолета в Пермском крае стал человеческий фактор, в том числе отсутствие необходимой подготовки и опыта у пилота и употребление алкоголя, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В январе в районе пермской базы отдыха "Ашатли Парк" двухместный вертолет Robinson R44 ООО "Таттранском" столкнулся с металлическим тросом горнолыжного оборудования. Погибли два человека. Воздушное судно получило значительные повреждения. "Авиационное происшествие произошло в результате столкновения ВС в воздухе с металлическими канатами. Способствующими факторами явились выполнение КВС (командиром воздушного судна - ред.) полета на вертолете без необходимой подготовки и опыта, переоценка КВС своих навыков в умении выполнять полеты, выполнение полета при наличии этилового спирта в организме", - указано в отчете. В документе уточняется, что в крови и моче командира воздушного судна присутствовал этиловый спирт: 1,2 промилле и 1,6 промилле соответственно. Также директор ООО "Таттранском" не имел свидетельства пилота гражданской авиации с соответствующими квалификационными отметками, при этом принял решение выполнить полет и заявку для этого не подавал. Утром, по данным ведомства, он совершил взлет с частной территории в пермской Елпачихе, потом в Барде забрал пассажира. Далее вертолет направился в "Ашатли Парк". Там выполнял разные маневры, в том числе со снижением до высоты 10 метров. В какой-то момент на высоте 26 метров вертолет столкнулся с металлическими канатами для зиплайна. Из-за этого произошло разрушение лопастей несущего винта. "КВС не был пристегнут привязными ремнями безопасности, выпал из вертолета и погиб. Вертолет столкнулся с замерзшей поверхностью водоема и разрушился. Пассажир погиб в кабине вертолета", - говорится в заключении.

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, пермский край, межгосударственный авиационный комитет