В МИД прокомментировали ситуацию на Украине - 29.04.2026, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали ситуацию на Украине
В МИД прокомментировали ситуацию на Украине
Добавлены подробности (3-4-й абзацы) и бэкграунд | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T00:43+0300
экономика
общество
мировая экономика
киев
украина
рф
мария захарова
владимир путин
ес
мид рф
общество , мировая экономика, киев, украина, рф, мария захарова, владимир путин, ес, мид рф, мид
00:43 29.04.2026
 
В МИД прокомментировали ситуацию на Украине

Захарова: Британия и ЕС делают все, чтобы не допустить скорого урегулирования на Украине

Добавлены подробности (3-4-й абзацы) и бэкграунд
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Британия и страны ЕС делают все, чтобы не допустить даже намека на скорое урегулирование на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, сегодня мы не видим в Киеве политической воли к миру… Спонсоры (Владимира - ред.) Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают всё, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение", - сказала Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.
В качестве примера враждебной политики Киева Захарова указала на нарушение украинской стороной "пасхального" перемирия.
"На словах Зеленский заверял в готовности ВСУ ответить зеркально, а на деле так и не отдал войскам приказ о прекращении огня. За 32 часа перемирия украинские боевики более 6,5 тысячи раз нарушили объявленный нами режим "тишины", - добавила она.
В связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооруженными силами Владимир Путин объявлял перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
