https://1prime.ru/20260429/mid-869524663.html
В МИД прокомментировали ситуацию на Украине
Добавлены подробности (3-4-й абзацы) и бэкграунд | 29.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-29T00:43+0300
экономика
общество
мировая экономика
киев
украина
рф
мария захарова
владимир путин
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869524663.jpg?1777412601
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Британия и страны ЕС делают все, чтобы не допустить даже намека на скорое урегулирование на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, сегодня мы не видим в Киеве политической воли к миру… Спонсоры (Владимира - ред.) Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают всё, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение", - сказала Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.
В качестве примера враждебной политики Киева Захарова указала на нарушение украинской стороной "пасхального" перемирия.
"На словах Зеленский заверял в готовности ВСУ ответить зеркально, а на деле так и не отдал войскам приказ о прекращении огня. За 32 часа перемирия украинские боевики более 6,5 тысячи раз нарушили объявленный нами режим "тишины", - добавила она.
В связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооруженными силами Владимир Путин объявлял перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Захарова: Британия и ЕС делают все, чтобы не допустить скорого урегулирования на Украине
