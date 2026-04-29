В МИД прокомментировали ситуацию на Украине

В МИД прокомментировали ситуацию на Украине - 29.04.2026, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали ситуацию на Украине

Добавлены подробности (3-4-й абзацы) и бэкграунд | 29.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-29T00:43+0300

2026-04-29T00:43+0300

2026-04-29T00:43+0300

Добавлены подробности (3-4-й абзацы) и бэкграунд МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Британия и страны ЕС делают все, чтобы не допустить даже намека на скорое урегулирование на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "К сожалению, сегодня мы не видим в Киеве политической воли к миру… Спонсоры (Владимира - ред.) Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают всё, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение", - сказала Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost. В качестве примера враждебной политики Киева Захарова указала на нарушение украинской стороной "пасхального" перемирия. "На словах Зеленский заверял в готовности ВСУ ответить зеркально, а на деле так и не отдал войскам приказ о прекращении огня. За 32 часа перемирия украинские боевики более 6,5 тысячи раз нарушили объявленный нами режим "тишины", - добавила она. В связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооруженными силами Владимир Путин объявлял перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

киев

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, киев, украина, рф, мария захарова, владимир путин, ес, мид рф, мид