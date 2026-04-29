Минфин перенесет срок погашения регионами трети бюджетных кредитов
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ направил в правительство законопроект, отдельным положением которого предлагается перенести срок погашения регионами трети долга по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год, сообщает министерство.
"Минфин России внес в правительство законопроект, отдельное положение которого предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год", - говорится в материалах на сайте.
"Речь идет о 1/3 задолженности по бюджетным кредитам, которая не подлежит списанию и должна была быть погашена регионами в 2026 году. При этом указанная мера не будет распространяться на задолженность по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным регионам на реализацию инфраструктурных проектов", - отмечается в материалах.
Перенос срока погашения части задолженности на 2030 год позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач, обозначенных в поручении президента РФ, отмечается в материалах.
На заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге 27 апреля Владимир Путин поручил оперативно проработать вопрос о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок, напомнили в Минфине.