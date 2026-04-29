В Минпромторге рассказали, когда заработает новая нацмодель торговли - 29.04.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали, когда заработает новая нацмодель торговли
2026-04-29T18:45+0300
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Новая национальная модель торговли в России заработает не раньше 2027 года, это связано с тем, что бизнесу необходимо время на адаптацию к новым условиям, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Госсовета по промышленности. "Многие изменения, которые содержатся в нацмодели, связаны с тем, что требует адаптации бизнеса. Поэтому мы здесь не торопимся со сроками ее вступления в силу. Но я думаю, что это случится, в любом случае, не раньше, чем со следующего года. Работаем над тем, чтобы период для адаптации бизнеса был соблюден", - сказал Чекушов. Замглавы Минпромторга напомнил, что предложения по новой модели национальной торговли нацелены на выравнивание условий между офлайн- и онлайн-торговлей, что в свою очередь нацелено на более эффективное регулирование рыночной торговли. Ведомство сохраняет свои предложения по данному вопросу, отметил он. Окончательная консолидированная позиция по вопросу национальной модели торговли будет выработана на площадке правительства России в ближайшее время. Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ в 2025 году поручил правительству проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики. В начале января текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что проект дорожной карты по формированию новой нацмодели торговли уже подготовлен.
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Денис Мантуров, Минпромторг
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
