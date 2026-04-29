Глава Минсельхоза рассказала о ходе посевной кампании в регионах России
15:15 29.04.2026 (обновлено: 16:04 29.04.2026)
 
Глава Минсельхоза рассказала о ходе посевной кампании в регионах России

Лут: посевная кампания из-за непогоды в ряде субъектов идет с отставанием

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Уже 55 регионов России приступили к весенним полевым работам, но из-за непогоды в ряде субъектов работы идут с отставанием, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"В настоящее время посевная кампания входит в активную фазу, к весенним полевым работам уже приступили 55 регионов", - сказала Лут на заседании правительства в четверг.
"Вместе с тем аномальные погодные условия, которые мы все видим, по центральной полосе Поволжья и отдельных южных регионов, не позволяют аграриям в полной мере приступить к посевной. Поэтому работы пока идут с отставанием к прошлом году", - добавила она.
 
