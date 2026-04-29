Итальянца впечатлило производство моцареллы на Байкале

2026-04-29T19:15+0300

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российские производители не без успеха налаживают сегодня выпуск итальянских сыров и колбас, так, в частности, на одном из предприятий на Байкале, в Иркутске, они начали изготавливать вкусную моцареллу, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. "В Иркутске не так давно я был на предприятии, которое наладило, например, выпуск моцареллы", - сказал он. По словам главы ассоциации, "ребята ездили для этого специально в Италию, приобрели там необходимое оборудование, и начали производить свою моцареллу". "Я пробовал ее, она вкусная, но пока, откровенно, лишь на "четверку". Я им говорю: не надо, в конце концов, делать итальянскую моцареллу. Назовите свой сыр "Байкарелла", и все дела! Зачем копировать, создайте что-то свое", - добавил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20260402/agroeksport-868834634.html

