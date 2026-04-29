https://1prime.ru/20260429/motsarella-869551623.html
Итальянца впечатлило производство моцареллы на Байкале
2026-04-29T19:15+0300
бизнес
промышленность
иркутск
байкал
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869551535_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6f3647618cea48c0007e1211f2ed72fe.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российские производители не без успеха налаживают сегодня выпуск итальянских сыров и колбас, так, в частности, на одном из предприятий на Байкале, в Иркутске, они начали изготавливать вкусную моцареллу, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. "В Иркутске не так давно я был на предприятии, которое наладило, например, выпуск моцареллы", - сказал он. По словам главы ассоциации, "ребята ездили для этого специально в Италию, приобрели там необходимое оборудование, и начали производить свою моцареллу". "Я пробовал ее, она вкусная, но пока, откровенно, лишь на "четверку". Я им говорю: не надо, в конце концов, делать итальянскую моцареллу. Назовите свой сыр "Байкарелла", и все дела! Зачем копировать, создайте что-то свое", - добавил собеседник агентства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869551535_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f6e6b2d1b48aee528c49926c641fd30a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глава GIM Unimpresa : российские производители начинают выпускать моцареллу на Байкале
